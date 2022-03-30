Milli edebiyat dönemi yazarları kimlerdir ve özellikleri nelerdir? Milli edebiyat dönemi yazarlarının eserleri

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Bu dönemin en çok okunan kitabı Halide Edip Adıvar tarafından kaleme alınan Ateşten Gömlek adlı romandır. Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eseri ise, Milli Edebiyat döneminde en çok okunan şiir kitabı olmuştur.

Milli Edebiyat Dönemi Yazarları Kimlerdir ve Özellikleri Nelerdir?

1- Dönemin en önemli roman yazarları Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Halide Edip Adıvar'dır. Bu yazarlar sadece roman değil, hikaye, gezi ve anlatı türünde de birçok eser kaleme almıştır.

2- Milli edebiyat döneminde yazılan çizgiler didaktik ve idealist bir çizgidedir. Eserlerde biçim ve üsluptan ziyade içeriğe önem verilmiş, halkın belli başlı konularda aydınlatılması hedeflenmiştir.

3- Edebiyatın Arapça, Farsça ve Fransızca kökenli kelimelerden arındırılması ile birlikte, okuma oranı ülke genelinde artmıştır.

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4- Bu dönemde yayımlanan manzum ve mensur eserlerde ele alınan konular yoksulluk, savaş, bağımsızlık ve düşman işgalidir.

5- Divan edebiyatının nazım şekilleri ve vezin ölçüsünden tamamen uzaklaşılmış, şiirler hece ölçüsüyle yazılmaya başlanmıştır.

Milli Edebiyat Dönemi Yazarlarının Eserleri

Milli Edebiyat Dönemi Roman Yazarlarının Eserleri

1- Halide Edip Adıvar:

Halide Edip Adıvar, bu dönemin en yetkin ve üretken yazarlarından biri olmuştur.

Eserleri: Handan, Sinekli Bakkal, Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev

2- Yakup Kadri Karaosmanoğlu:

Aktif siyasette yer alan ve uzun yıllar boyunca elçilik yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, roman dışında, gezi ve anlatı türünde kitaplar da yazdı.

Eserleri: Yaban, Ankara, Nur Baba, Kiralık Konak

3- Reşat Nuri Güntekin:

Toplam 19 roman, 8 hikaye ve 15 tiyatro oyunu kaleme alan Reşat Nuri Güntekin, eserlerinde herkesin anlayabileceği sade bir dil kullanmıştır.

Eserleri: Yeşil Gece, Bir Köy Öğretmeni, Şemsiye Hırsızı, Anadolu Notları I - II,

Bir Kadın Düşmanı, Eski Hastalık, Olağan İşler

4- Ebubekir Hazım Tepeyran

Kurtuluş Savaşı ile birlikte Anadolu'daki köylerde yaşanan değişimleri, gerçekçi bir üslupla kaleme aldığı Küçük Paşa romanı, dönemin en çok okunan eserleri arasında yer almıştır.

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5- Fatma Aliye Topuz:

Türkiye'nin ilk kadın feministlerinden biri olan Fatma Aliye Topuz, Mecelle'nin yazarı Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır. Malumat ve Tercüman-ı Hakikat başta olmak üzere birçok gazetede editörlük yapan Fatma Aliye Topuz, roman, öykü, anlatı ve gezi türünde eserler kaleme almıştır.

Eserleri: Hayal ve Hakikat, Hayattan Sahneler

Milli Edebiyat Dönemi Şairlerinin Eserleri

1- Mehmet Akif Ersoy:

Kurtuluş Savaşının ve cumhuriyetin simgesi olan İstiklal Marşı'nın şairi olan Mehmet Akif Ersoy şiirlerini 7 ciltten oluşan Safahat adlı eserde toplamıştır. Bu dönemde vezin ölçüsüyle yazan tek şair olan Mehmet Akif Ersoy, şiirlerinde hem bireysel konuları hem de toplumsal meseleleri işlemiştir.

Örnek Şiir.

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''Kardeşim kurduğun a'mali devirmekte ölüm

Beni göm hufre-yi nisyana, ben artık öldüm.''

2- Mehmet Emin Yurdakul:

En önemli eserleri: Turan'a Doğru, Cenge Giderken, Fazilet ve Asalet

3- Ali Canip Yöntem:

Tek şiir kitabı olan Geçtiğim Yol'da, savaş ve özgürlük gibi toplumsal konuları ele almıştır.

4- Ziya Gökalp

Türkçülük akımının simge isimlerinden biri olan Ziya Gökalp, öykü, şiir, deneme ve makale türünde eserler kaleme almıştır.

Eserleri: Türkçülüğün Esasları, Hars ve Medeniyet, Altın Işık