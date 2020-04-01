Milli Dayanışma Kampanyası’na YÖK, MEB’den yoğun katılım

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK üyeleri kampanyaya birer aylık maaşlarıyla destek verdi. Yekta Saraç, twitter hesabından ‘BizBizeYeterizTürkiyem’ etiketini kullanarak “Üniversitelerimizin değerli rektörlerini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum” paylaşımını yaptı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de, sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanımız tarafından #BizBizeYeterizTürkiyem diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bir aylık maaşımla katılıyorum” mesajını paylaştı. Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kampanyaya bir maaşını bağışlayarak katılan bir başka isim MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu oldu. Aydoğdu ayrıca bu kampanyaya, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanları’nın da birer maaş bağışlayarak katıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın diğer genel müdürleri de ‘BizBizeYeterizTürkiyem’ diyerek kampanyaya birer maaşlarıyla katıldı.

Gün boyunca milli eğitim il ve ilçe yöneticileri ile üniversite rektörlerinden arda arda mesajlar geldi. Öğle saatleri itibariyle kampanyaya birer maaşlarını bağışlayarak katılan MEB ve YÖK yöneticilerinin sayısı yüz kişiye ulaştı.

KAMPANYAYA KATILAN REKTÖRLER

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazı Can, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve rektör yardımcıları, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş.

MEB GENEL MÜDÜRLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, MEB Ortaoğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlü Nazif Yılmaz.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Denizli İL Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Bingöl il Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Rize Milli Egitim Müdürü Yaşar Koçak, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü, Turan Akpınar, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Siirt il Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Kilis il Milli Eğitim Müdürü Emin Akkurt, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, başta okul yöneticileri ve öğretmenler olmak üzere topladıkları 50 bin lirayla 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası’na destek oldu.