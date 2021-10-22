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Millî Eğitim Şûrası’na fikri katılım için ek süre

#Millî Eğitim Şûrası#Fikri Katılım#Ek Süre
Millî Eğitim Şûrası’na fikri katılım için ek süre

Millî Eğitim Bakanlığının 1-3 Aralık tarihleri arasında toplanacak Millî Eğitim Şûrası’nın gündem konularıyla ilgili görüşleri almak için talep üzerine eğitim paydaşlarına ek süre verildi.

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Bakanlık, paydaşlardan gelen talep üzerine 22 Eylül’de başlayan ve 10 Ekim’de sona eren gündem konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderim süresine ilişkin yeni karar aldı. Karara göre, eğitim paydaşlarının 10 Ekim’den sonra gelen talepleri de kabul edilecek ve yeni görüş vermek isteyenler, bugünden itibaren 29 Ekim’e kadar sura.meb.gov.tr adresine görüşlerini iletebilecek.

28 BİN GÖRÜŞ ALINDI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca 20’nci Millî Eğitim Şûrası çalışmaları kapsamında “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ana teması altında “Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” olarak belirlenen gündem konuları “sura.meb.gov.tr” web adresi üzerinden yayımlanarak paydaşların görüşlerine sunuldu. Millî Eğitim Şûrası’na ilişkin gündem konuları belirlenip paydaşların görüşlerine sunulmasının ardından bugüne kadar 28 bin 188 bireysel/kurumsal görüş alındı.

22 Eylül - 10 Ekim arasında gündem konularıyla ilgili “sura.meb.gov.tr” web adresi üzerinden 28 bin 32; CİMER, e-posta, faks vb. iletişim araçları üzerinden de 156 olmak üzere toplam 28 bin 188 bireysel/kurumsal görüş alındı. Ayrıca şûraya katılımı artırmak amacıyla 81 ilin valiliğine, yükseköğretim kurumları, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet Vakfı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına resmî yazılar gönderildi. Yine Milliî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm genel müdürlüklere şûra gündem konularıyla ilgili önerilerinin alınması, illerde yürütülecek çalışmalar için ise millî eğitim müdürlüklerine yazılar gönderildi. 26 koordinatör il millî eğitim müdürlüğüyle de çevrim içi olarak iki defa koordinasyon toplantısı yapıldı. Şûra hazırlık çalışmaları kapsamında ise, 26 bölge koordinatörü il millî eğitim müdürlüğü; kendi bölgesinde öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler vb. sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gibi farklı eğitim paydaşlarının katılımıyla şûra gündem konularıyla ilgili çalıştaylar ve toplantılar düzenlemeye devam ediyor.

 

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#Millî Eğitim Şûrası#Fikri Katılım#Ek Süre

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