Millî Eğitim Şûrası ön hazırlıkları tamam

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Milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip tavsiye kararları hazırlanan 20. Millî Eğitim Şûrası açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanıyor.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında geniş bir katılımla düzenlenecek şûrada, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ başlığı altında, ‘temel eğitimde fırsat eşitliği’, ‘mesleki eğitimin iyileştirilmesi’ ve ‘öğretmenlerin mesleki gelişimi’ olmak üzere üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak.

Şûra hazırlık sürecinde, özel ihtisas komisyonları ile okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konulara ilişkin çalışma grupları oluşturuldu. Şûranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçildi ve yapılan 26 farklı bölgesel toplantı sonrası raporlar hazırlandı. Şûra kapsamında oluşturulan özel ihtisas komisyonu raporları, şûra üyelerine önceden gönderildi.

ŞURA HAZIRLIKLARI 5 FARKLI MECRADA YÜRÜTÜLDÜ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şûraya ilişkin yaptığı açıklamada, 7 yıl aradan sonra Millî Eğitim Şûrası'nın toplanacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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"Geniş bir katılımın olması amacıyla 5 farklı mecrada şûra ön hazırlık çalışmaları yürüttük" diyen Özer, şûra gündemini, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ ana teması altında ‘temel eğitimde fırsat eşitliği’, ‘mesleki eğitimin iyileştirilmesi’ ve ‘öğretmenlerin mesleki gelişimi’ olarak belirledikleri anımsattı. Gündem konularıyla ilgili 22 Eylül-29 Ekim'de sura.meb.gov.tr internet adresi üzerinden paydaşların görüşlerini aldıklarını belirten Özer, şunları kaydetti: "Tüm Türkiye'ye açtığımız internet sitesine, 32 bin 643 görüş geldi. Şura için ikinci veri kaynağı olarak, ülke genelinde 26 bölgede 81 ili temsil edecek şekilde düzenlediğimiz hazırlık çalıştaylarımızı tamamladık. Bu çalıştaylar, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, öğrenci, öğretmen, veli ve bakanlık çalışanlarının aralarında bulunduğu geniş bir katılımla yürütüldü. Bu çalıştayların bölge raporları elimize ulaştı. Üçüncü olarak üniversitelerden akademisyenlerimizin şura raporlarını inceledik. Dördüncü olarak da Bakanlığımızın genel müdürlükler bünyesinde oluşturulan çalışma grupları ve son olarak sivil toplum kuruluşlarının şura ile ilgili raporları ile görüşleri tarafımıza iletildi."

Bakan Özer, şûra kararlarının, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınacağını ve kararların yayınlanacağını söyledi.

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ŞURALAR

Millî Eğitim Şûrası'nın ilki 1939 yılında dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel başkanlığında ‘Cumhuriyet maarifinin plan ve esasları’, ‘çeşitli öğretim derecelerindeki müesseselere ait talimatnamelerin incelenmesi’ ve ‘bütün müfredat programlarının incelenmesi’ gündemiyle toplandı.

19. Eğitim Şûrası ise 2014'te ‘öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri’, ‘öğretmen niteliğinin artırılması’, ‘eğitim yöneticilerinin niteliğinin artırılması’, ‘okul güvenliği’ gündemiyle toplanmıştı.

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Şûrada alınan kararlar, tavsiye niteliği taşıyor.