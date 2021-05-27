Milat Nedir? Milat Ne İle Başlar? Milattan Önce Ve Milattan Sonra Ne Anlama Gelir?

Tarihi bir olayı başlangıç kabul eden takvimlerden biri de Hicri takvimdir. Hz. Muhammed ve sahabesi, Miladi takvime göre 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmiştir. Miladi takvimden farklı olarak güneş değil ay yılı esas alınarak hazırlanan Hicri takvimde, ilk yıl Hz. Muhammed'in Medine'ye göç etmesiyle başlar.

Milat Ne Demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Milat, ''viladet'' kelimesinden türetilmiştir. Viladet hem doğmak hem de doğurmak anlamına gelirken milat da doğum demektir. Günümüzde milat kelimesi hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılıyor.

Örneğin bir kişinin hayatında yaşadığı radikal bir değişim, (evlenmesi, şehir ya da ülke değiştirmesi gibi) o kişinin miladı olarak tanımlanır.

Milat Ne İşe Başlar?

Gregoryen takvim adıyla da bilinen Miladi takvime göre, Milat Hz. İsa'nın doğumuyla başlar. Hristiyan inancına göre son peygamber Hz. İsa'dır. Bu nedenle onun doğumu tarihteki en büyük olay olarak yorumlanmıştır.

Osmanlı Devleti, Miladi takvime, IV. Mehmet döneminde geçmiştir. Bunun öncesinde ise Rumi takvim kullanılıyordu. 17. yüzyıla kadar miladi takvime geçilmemesinin en büyük nedeni, Hristiyanların Hz. Muhammed'i peygamber kabul etmemeleridir. Ancak dönemin şartları ve Avrupa ile saat farklılıklarının oluşması sonucu Miladi takvime geçmek bir zaruret olarak görülmüş ve 17. yüzyılda her yerde bu takvim kullanılmaya başlanmıştır.

Milattan Önce ve Milattan Sonra Ne Anlama Gelir?

Milattan önce Hz. İsa'nın doğumundan öncesi demektir. Hz. İsa'nın tam olarak hangi yıl doğduğu bilinmese de onun doğumu tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.

Hz. İsa'nın yeryüzüne son peygamber olarak gönderilmesi de milattan sonra olarak tanımlanır. Şu an ülkemizde de kullanılmakta olan Miladi takvim, bu tarihe göre hazırlanmıştır.

Milattan Öncenin Kısaltması - M.Ö, Milattan sonranın kısaltması ise M.S şeklinde yazılır.