Mikroorganizma nedir, nerelerde bulunur? Mikroorganizma yararları ve zararları nelerdir?

Halk arasında mikroorganizma kelimesinden çok mikrop sözcüğü kullanılmaktadır. Dolayısıyla günlük hayatımızda kullandığımız tüm ihtiyaç ürünlerinde mikrop kelimesine sıklıkla rastlarız. Sadece ürünlerde değil el, yüz ve vücut temizliği konularında da mikrop genellikle ifade edilmektedir.

Mikroorganizma Nedir?

Mikroskobik olan organizmaya yani çıplak göz ile görülemeyecek kadar küçük olan canlı denilen mikroplara mikroorganizma denmektedir.

Bu mikropları yani mikroorganizmaları inceleyen bir bilim dalı bulunmaktadır. Bu bilim dalının ismi ise mikro biyoloji denmektedir. Bu bilim dalı mikroorganizmaları mikroskop kullanarak incelemektedir. Bilindiği üzere mikroorganizmalar çok çeşitlidir. Yararlı olanları olabileceği gibi zararlı olanları da bulunmaktadır.

Anton van Leeuwenhoek ise 1675 tarihinde kendi tasarladığı mikroskop ile mikroorganizmaları keşfetmiştir. Bu olaydan sonra da ortaya mikro biyoloji bilimi çıkmıştır.

Tanımdan da anlayacağımız gibi mikroorganizmaların içerisine bakteriler, mantarlar, mikroskobik bitkiler, arkealar, protistler, mikro hayvanlar, planarya, plankton ve amoeba girmektedir.

Bazı bilim insanları mikroorganizmalar listesinin içine virüsleri de dahil etmektedir. Fakat şu bilinmelidir ki virüsler canlı olmayan olarak kabul edilmektedir.

Mikroorganizmaların büyük bir bölümü tek hücreli olarak yer almaktadır. Fakat yine de bazı çok hücreli organizmalar mikroskobik olabilmektedir. Yani bazı çok hücreli organizmalar da göz ile görülemeyecek kadar küçük halde yer alabilmektedir.

Mikroorganizma Nerelerde Bulunur?

Okyanus tabanındaki sıcak su kaynaklarında, biyofesfer alanının akarsu olan her bölümünde, yer kabuğunun iç bölümlerinde, atmosferin üst tabakalarında, kayaların derinliklerinde mikroorganizmalar yaşamlarını devam ettirmektedir.

Mikroorganizmalar saprotrof olarak iş görmektedir. Bu bilgi bizlere ekosistemin besin çemberinde önemli olduklarını göstermektedir.

Bazı mikroorganizmalar ise azot tutabilmektedir. Bu mikroorganizmalar azot döngüsünün değerli parçaları arasında yerini almaktadır.

Yapılan bilimsel çalışmalara göre de havada bulunan mikroorganizmaların yağış gibi hava oluşumlarında etkili olabileceği bilgisidir.

Geleneksel besin ve yiyecek hazırlama yöntemleri, biyoteknoloji, genetik mühendisliği gibi modern teknolojilerde mikroorganizmalardan yararlanılmaktadır.

Zararlı olan mikroorganizmalar ise patojenik mikroorganizma olarak bilinmektedir. Bunun nedeni ise bu mikroorganizmaların insan, hayvan ve bitki ölümlerine sebep olmakta ve organizmaların içinde çoğalmasıdır.

Mikroorganizma Yararları Nelerdir?

Elbette ki bazı yararlı mikroorganizmalar da bulunmaktadır. İşte bu mikroorganizmaların yararları şöyle sıralanmaktadır:

Mikroplar yani mikroorganizmalar yaşam döngüsünün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu da demek oluyor ki mikroorganizmalar olmadan yaşam olmaz.

Mikroorganizmalar şarap, yoğurt, turşu, ekmek gibi bazı gıdaların üretilmesinde kullanılarak etkili olmaktadır.

İlaç sektörünün ve yaşamın önemli bir parçası olan antibiyotikler ise mikroorganizmalar sayesinde elde edilmektedir.

Hayatımızda sıklıkla kullandığımız sağlıklı probiyotik gıdaların yapımında da mikroorganizmalar kullanılmaktadır.

Mikroorganizma Zararları Nelerdir?

Mikroorganizma zararları şöyle sıralanmaktadır:

Mikroorganizmalar gıdalar da bulunduğu için bu gıdalar uygun koşullarda üretim söz konusu olmadığında ve uygun koşullarda saklama gerçekleşmediğinde gıdalarda gelişmektedir. Bu gelişme ise gıdalarda bozulmalara ve dolayısıyla da ekonomik kayıplara yol açmaktadır.

Bu şekilde gıdalarda gıdalar da bozulmaya yol açan mikroorganizmalar ise özelliklerine göre çeşitli hastalıklar oluşturmaktadır. Hatta bu hastalıklar ölümcül bile olabilmektedir.

Gıda zehirlemeleri mikroorganizmanın zararlarına bir örnektir.

Küf gibi bazı mikroorganizmalar ise gıdalarda gelişerek toksinler yani zehirli maddeler üretmektedir. Bu maddeler de kanser gibi ölüme neden olabilecek hastalıklara yol açmaktadır.