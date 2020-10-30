Mikrobiyoloji nedir? Mikrobiyolog ne demek? Mikrobiyoloji bilimi neler ile ilgilenir

Mikrobiyoloji canlılarda bulunan mikroorganizmalar ve küçük boyutlardaki organizmaları inceleyen bilim dalıdır. Mikroorganizmalar doğada sıklıkla bulunur. Zaman zaman hastalık da meydana getiren bu mikroorganizmaların bazı durumlarda araştırılmaları da gerekir.

Mikrobiyoloji Nedir?

İnsanlar, hayvanların ve bitkilerin yaşadıkları alanlarda çok küçük boyutlarda canlılar yaşar. Bu canlılara da mikroorganizma denilmektedir. Mikrobiyoloji ise tüm bu canlıların inceleyen ve izole edilme yöntemlerini araştıran bilim dalıdır. Mikroorganizmalar doğada sıklıkla bulunduğu için bazı zamanlarda hastalıklar da meydana getirebilirler. Bunun için de Mikrobiyoloji bilimi tüm bu mikroorganizmaları inceleyerek özelliklerini tespit eder. Sonrasında ise mikroorganizmaların hastalık yaratma riskine karşılık onların yok edilmesi için çalışmalar başlatılır. Mikrobiyoloji bilimi de kendi içinde çeşitlere ayrılır.

Mikrobiyolog Ne Demek?

Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalında yetkili olarak çalışan kişilere Mikrobiyolog denilir. Mikrobiyologlar bu mikroorganizmaların ortaya çıkış sürecinden yok olana kadar geçen evredeki durumunu incelerler. Mikrobiyologlar, yaşanabilir bir doğa ve su güvenliğini sağlamak için mikroorganizmaların araştırmasını yaparlar. Mikrobiyolog olmak için öncelikle biyoloji, kimya, veterinerlik ve tıp okumak gerekiyor. Bu bölümler bittikten sonra Tıpta Uzmanlık Eğitim Sınavına girmek gerekiyor. Buradan yeteli puan alındıktan sonra da Mikrobiyolog olunabiliyor. Mikrobiyologlar ilaç, tıp ve ya gıda sektöründe çalışabiliyorlar.

Mikrobiyoloji Bilimi Neler İle İlgilenir?

Mikroorganizmalar doğanın her alanında yaşar. Mikrobiyoloji bilimi ise bu mikroorganizmaları detaylı bir şekilde inceler. Mikrobiyoloji bilimi, suda, toprakta, insan ve hayvan vücudunda bulunan tüm mikroorganizma faaliyetlerini inceler. Mikroorganizmalar çıplak gözle görülmezler. Tek hücreli de olan bu mikroskopik canlılar doğada tek başlarına yaşayamazlar. Aynı zamanda bu mikroorganizmalar hücrelerden bağımsız olarak çoğalırlar. Aynı zamanda mikroorganizmalar üç ayrı grupta incelenir. Prokaryotik hücre yapısına sahip olan bakteriler ve arkelerdir. Virüsler, Viroidler ve Prionlar ise hücresel yapıya sahiplerdir. Mantarlar, küfler, algler ve mayalar ise ökaryotik hücre yapısına sahipler.

Mikroorganizmaların kullanıldığı pek çok alan vardır. Özellikle de kirlenmiş topraklarda ve petrol döküntülerinde bulunan bu mikroorganizmalar biyolojik iyileştirmede önemli bir görev üstlenirler. Mikrobiyoloji bilimi ise okyanus ve tuz göllerinden kutup bölgelerine kadar her alanda yaşayan mikroorganizmaları inceler. Mikrobiyoloji bilimi iklim ve atmosferik koşullar nedeni ile oluşan mikropların yaşamsal evrelerini inceler. Mikroorganizmaların oluştuğu andan itibaren süregelen yaşamsal boyutları ile Mikrobiyoloji bilimi araştırmalar yapar. Mikroorganizmalar hayatın her alanında yer alırlar. Gerek iyi rolde gerek ise olumsuz yönde mikroorganizmalar önemli roller üstlenirler.

Mikroorganizmaların bazıları gıda üretimlerinde kullanılır. Bu mikroorganizmalardan peynir, ekmek ve yoğurt yapmak için faydalanılır. Aynı zamanda mikroorganizmalar ekin ve çiftlik hayvanlarında belirli hastalıklara neden olabilirler. Bazı bakteriler ise ekin verimini arttırmak ve yabani otları kontrol etmek için kullanılır. Mikrobiyoloji bilimi topraktaki hayati fonksiyonların kontrolünü sağlar. Bazı mikroorganizmalar ise yarar dışında bitkilere zarar verebilir. Mikrobiyoloji bilimi bu konuda araştırma yapar. O mikroorganizmaların da kontrol altında kalması sağlanır. Aynı zamanda yabani otları kontrol etmek için de mikroorganizmalar kullanılır.

Mikrobiyoloji bilimi 1878 yılına dayanmaktadır. Mikrop terimi ilk defa 1878 yılında Fransız cerrahı Charles Sedillot tarafından bilim dünyasına kazandırılmıştır. Mikroorganizmalardan habersiz olan insanlar bilimsel çalışmalar sonucu bu terim ile tanıştılar. Mikrobiyoloji anabilim dalı da beş kısma ayrılmıştır. Bunlar ise Viroloji, bakteriyoloji, protozooloji ve mikoloji olarak bilinir. Bu mikroorganizmalar ile mikroskop aracılığı ile görüntülenebilir.