Mikro yeterlilik araştırmacıları aranıyor

YÖKAK ve British Council Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilecek araştırmayla; Birleşik Krallık ve Türkiye’de mikro-yeterlik ekosistemlerinin politika ve mevzuat altyapısı, stratejileri, kaynakları, işleyişleri ve kalite güvencesi süreçleri hakkında bir bilgi tabanı oluşturulması amaçlanıyor. YÖKAK, Araştırma projesi için resmi internet sitesinde araştırma ekibi oluşturmak için ilan yayınlandı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Araştırmacı olmak isteyenler 11 Ağustos ve 8 Eylül tarihleri arasında başvuru yapabilir. Yükseköğretimde kalite güvencesiyle ilgili karar alma süreçlerinde deneyim sahibi, aktif rol almış ve European Qualification Framework konusuna aşina olan, saha araştırma metodolojilerinde yetkin olan, en az beş yıl doktora sonrası veya on yıl yükseköğretim deneyimine sahip olan (akademisyen/uzman/yönetici, İngilizce okuma/yazma/konuşma becerilerinde yeterliliğe sahip olan ve mikrokrediler konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olan kişiler başvurabilir.

KALİTEYE NASIL KATKI SAĞLANACAK

Bu araştırmayla, YÖKAK ve British Council Türkiye, Birleşik Krallık ve Türkiye’deki mikro-kredi ekosistemlerinin işleyişi, uygulama alanları, altyapısı ve bunula ilgili politikalar hakkında bilgi edinmek ve mikrokredilerin potansiyel bir akreditasyon sistemi olarak Türkiye’deki genel yükseköğretim kalitesine nasıl katkı sağlayabileceğine yönelik cevap aranacak.