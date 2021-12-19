Mikro Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mikro Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Mikro kelimesi küçük anlamında kullanılmaktadır.

Mikro Ne Demek?

Mikro kelimesi aslında milyonda bir anlamında ön ek olarak bilinmektedir. Mikro eki genellikle metre veya ağırlık ölçülerinde kullanılmaktadır. Mikro kelimesi çok küçük anlamında da kullanıldığı için günümüzde farklı ölçüler içinde kullanılmaktadır. Mikro kelimesi mikro fiber bezler için mikro camlar için kullanılmaktadır. Küçük veya dar yapılan şeyler için mikro kelimesi kullanılmaktadır.

Mikro Ne Anlama Gelir?

Mikro kelimesi günlük hayatta oldukça sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Mikro kelimesi de günlük hayatta sıkça rastlanılan kelimelerden biridir. Mikro kelimesi genel olarak küçük anlamında kullanılmaktadır. Mikro kelimesi bazı durumlarda dar anlamı da taşıyabilmektedir. Mikro kelimesi küçük işler için kullanılmaktadır.

Mikro kelimesi ile başlayan birçok meslek ve ürün bulunmaktadır. Mikrobiyoloji, mikroorganizma, mikro cerrahi, mikroskop ve mikro dalga bunlara örnek olabilmektedir. Mesleklerde veya ürünlerde çok küçük yapılarla ilgilenildiği veya yapıldığı için isimleri mikro kelimesi ile başlamaktadır.

Haberin Devamı

Mikro TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Mikro kelimesi TDK sözlüğünde aratıldığında tek bir karşılık çıkmaktadır. Mikro kelimesi için TDK sözlüğü küçük, dar ve makro karşıtı anlamlarını vermiştir.