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Mıknatıs ürününü kullanan kişilerin hangi maddeleri çektiğini araştırması gerekiyor. Mıknatıs herkesin bildiği üzere metalleri çeken bir üründür. Metal dışında nikeli de çeken bir üründür.

Mıknatıs Nikeli Çeker mi ya da Neden Çekmez?

Günümüzde kullanılan birçok madde bulunuyor. Demir, nikel ve bakır gibi ürünlerin kullanımı oldukça yaygındır. Herhangi bir ürünü test etmek için mıknatıstan yardım alınabiliyor. Mıknatıstan yardım alan kişiler nikel ürünlerini çekip çekmeyeceğini kontrol ediyor. Mıknatısla kontrol edenler, mıknatısın nikeli çektiğini görecektir.

İçerisinde bulunan elementler nedeniyle mıknatıs bir çekim gücü oluşturuluyor. Çekim gücünün oluşmasıyla birlikte, mıknatıs nikeli çekecektir. Yanlış bilinen bilgiler arasında olsa da, mıknatıs nikel ürünlerini çekecektir. Bakır ve alüminyum ürünleri mıknatıs tarafından çekilmeyen maddelerdir.