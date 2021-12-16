Mıknatıs neleri çeker ve çekmez? Mıknatıs hangi maddeleri çeker

Haberin Devamı

Mıknatısların sahip olduğu özellikler birçok maddenin çekilmesine neden oluyor. Mıknatısın çektiği maddeler arasında demir, nikel ve kobalt bulunuyor.

Mıknatıs Neleri Çeker ve Çekmez?

Mıknatısın sahip olduğu çekim gücü maddelere etki ederek çekebiliyor. Mıknatısın çektiği ürünlerin başında demir yer alıyor. Herhangi bir ürünün içerisinde demir bulunuyorsa, mıknatıs doğrudan maddeyi kendine çekecektir. Mıknatısın çekim gücü hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, tahta ve gümüş maddelerini çekemeyeceğini görecektir.

Mıknatıs Hangi Maddeleri Çeker?

Mıknatısların çektiği maddelerin başında nikel ürünleri geliyor. Günümüzde çelikten yapılan her bir ürün mıknatısla kolayca çekilebiliyor. Mıknatıs yapısı gereği çelik ve demir gibi maddeler içeren tüm ürünleri çekebiliyor. Kobalt içeren ürünler de mıknatısın çektiği maddeler arasındadır.