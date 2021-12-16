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Mıknatıs, güney ve kuzey adlı iki kutbu bulunan; nikel, demir gibi maddeleri çekmek gibi bir özelliği bulunan cisimdir. Mıknatıslar her hangi bir bölümünden kırıldıklarında bile bu güney- kuzey gibi kutuplarının olması özelliğini kaybetmeyen özelliktelerdir. Mıknatıslar özellikle denizcilik alanında pusula görevi konumunda kullanılmaktadır.

Doğal ve yapay mıknatıslar vardır. Özel çelikten yapılmış olan mıknatıslar yapay mıknatıslardır. Dünyanın hemen her bölgesinde bulunabilen mıknatıslar, dağınık ve doğal bir biçimde bulunabilmektedir.

Mıknatıs Çeliği Çeker mi ya da Neden Çekmez?

Çelik, demir ve karbon birleşimi sonucu oluşan bir materyaldir. Bu sebeple mıknatıs, çeliği çeker. Bir maddeyi mıknatısın çekebilmesi için manyetik özelliğinin bulunması gerekmektedir. Bu özelliğe uymayan maddelere ise cam, altın, gümüş ve alüminyum gibi maddeler örnek olarak gösterilebilir.