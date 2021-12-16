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Mıknatıs bakırı çeker mi ya da neden çekmez?

Mıknatıs bakırı çeker mi ya da neden çekmez

Elementler günümüzde herkesin merak ettiği bir konudur. Mıknatıslar herkesin daha önce gördüğü ve kullandığı ürünlerin başında yer alıyor. Mıknatısların hangi ürünleri çekeceği konusuyla ilgilenen birçok birey bulunuyor. Mıknatısın bakır ürünlerini çekip çekmeyeceği konusu bireyler tarafından araştırılıyor. Mıknatıs bakırı çeker mi ya da neden çekmez? Mıknatıs ürününün bakırı çekip çekmediği konusunda tüm detayları derledik.

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Mıknatısın çekim gücü çekeceği elementlere göre değişiyor. Mıknatıs demir ve kobalt gibi ürünleri kolayca çekebiliyor. Bakır ürünü içeren ürünleri mıknatısla çekmek mümkün bir durum değildir.

 Mıknatıs Bakırı Çeker mi Ya da Neden Çekmez?

 Mıknatısın herhangi bir maddeyi çekebilmesi için bir tepki göstermesi gerekiyor. Maddelerin alaşımları mıknatıs için oldukça önemli bir konudur. Belirlenen alaşımları içermeyen maddeler mıknatıs tarafından çekilmiyor. Mıknatıs ferromanyetik özellik göstererek uygun olan maddeleri kendine çeker. Bakır, mıknatıs tarafından çekilen maddeler arasında yer almıyor. Bakır ferromanyetik özellik gösteren bir madde değildir. Metal ve kobalt maddeleri ferromanyetik etki göstererek mıknatıs tarafından çekiliyor. Bakır yapısı gereği, mıknatısla bir etkileşim içerisine giremiyor.

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