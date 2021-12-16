Mıknatıs altını çeker mi ya da neden çekmez?

Haberin Devamı

Mıknatıs etrafında manyetik alan oluşturarak demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çekmektedir. Kuzey ve güney kutbu olarak bilinen iki ucunda da mıknatıs etkisi bulunmaktadır.

Mıknatıs Altını Çeker mi?

Mıknatıs, demir, kobalt ve nikel gibi madenleri çekmektedir. Bakır- alüminyum gibi maddelere ve radyum, paladyum, altın, gümüş ve platini çekmemektedir. Pek çok alanda kullanılan değerli madenler gurubunda bulunan mıknatıslar, soy metal özelliğine karşı çekim gücünden yoksundur.

Mıknatıs Neden Çekmez?

Mıknatıs, asansör rayları, kapı zilleri ve hoparlör imalatı gibi önemli imalatlarda kullanılmaktadır. Mıknatıs, demir, nikel, kobalt ve çinkoyu çekmektedir. Bu metallerin ferromanyetik özelliklerinden dolayı mıknatıs çeker. Aşınmalara ve neme karşı dayanım gücüne sahip soy metalleri çekemez, eğer bir altını mıknatıs çekiyor ise “sahte altın” denebilecek ve sahtecilik haberi sayılabilecektir.