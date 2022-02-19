Miken medeniyeti nerede kurulmuştur? Özellikleri nelerdir? Miken uygarlığının en önemli eserleri

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Miken medeniyeti konusu oldukça fazla sayıda insanın araştırıp hakkında bilgi sahibib olmak istediği konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple Miken medeniyetiyle ilgili verilen tüm bilgilerin önemi oldukça büyüktür.

Miken Medeniyeti Nerede Kurulmuştur?

MÖ. 2000 tarihlerinde Orta Avrupa’dan gelmiş olan Akaların Yunanistan’a yerleşmelerinin sonrasında kurulmuştur. Miken Medeniyeti nerede kurulmuştur sorusunun yanıtı Yunanistan'daki Mora yarım adası olmaktadır. Dini bakımdan Giritlilerden etkilenmiş durumda olan Miken halkı, mezarlara ölüyle beraber değerli eşyalar koyarak ölümden sonra yeni bir yaşamın başladığı görüşünü benimsemiştir.

Miken halkı yeni yerler keşfetmek arzusuyla Girit, Kıbrıs ve Anadolu’nun güneybatısına seferler düzenlemişlerdir. Akalar Boğazların hakimiyeti için Truvalılar ile savaşa girmişlerdir. Girilmiş olan savaşlar Homeros’un İlyada Destanı’na da onu olmuştur. Miken Medeniyeti Dorlar tarafından yıkılarak tarih sahnesinden silinmiştir.

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Özellikleri Nelerdir?

Tarihte kurulmuş olan ve ardında iz bırakmış durumdaki önemli medeniyetlerden bir tanesi de Milken uygarlığı olmuştur. Mikenler, kökenini Girit, Knossos'dan almış olan Minos Medeniyeti'nden ve de tabii ki Yunanca gibi pek çok ortak kültürel özellikleri sahip olmuşlardır. Geçmiş dönemlerde varlık göstermiş olan her medeniyetler gibi Miken medeniyetinin de kendsini özgü sahip olduğu önemli özellikleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda Miken medeniyeti özellikleri büyük önem barındırmakta ve araştırılmaktadır.

Miken medeniyetinin özelliklerini merak eden ve öğrenmek isteyenler için bu ilgi çekici geçmişe sahip medeniyetin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

- Miken medeniyeti M.Ö. 2000’de Akalar tarafından Mora Yarımadası’nda kurulmuşlardır.

- Miken toplumu savaşçı bir toplumdur.

- Deniz ticaretinde oldukça gelişmişlerdir.

- Mora yarımadası, Yunanistan, Girit ve Kıbrıs’ı işgal etmişlerdir.

- Şatolar ve kuyu mezarlar Miken medeniyetinin önemli eserleri olmaktadır.

- En parlak dönemleri M.Ö. 13. ve 14. yüzyılları olmaktadır.

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- Truva Savaşı, boğazlar için girişilen ilk savaştır.

- Kral Agamemnon döneminde boğazların hâkimiyeti için Truvalılar ile savaşmışlardır.

Miken Uygarlığının En Önemli Eserleri

Ege uygarlığı, Ege adaları ve Ege Denizi kıyılarında yaşamış olan toplulukların hayata geçirmiş olduğu ortak bir uygarlıktır. Bu bölgede sırasıyla Girit, Miken ve Yunan uygarlıkları ortaya çıkmıştır. Ege uygarlıklarının ilki ise Girit Adası’nda kurulmuştur. Girit adası merkezli olan uygarlık Minos Uygarlığı adıyla bilinmektedir. Bu isim efsanevi bir kral olan Minos’un adından dolayı verilmiştir. Girit en parlak dönemini ise MÖ 2400-1400 tarihleri arasında yaşamıştır.

En önemli Miken medeniyeti yerleşim yeri Knossos. Girit adasıdır. Miken uygarlığında balıkçılık, avcılık, tarım, ticaret, gemicilik ve deniz ulaşımı son derece gelişmiştir. Girit, savaşların ve istilaların hüküm sürmüş olduğu büyük kara uygarlıklarından uzakta kaldığından dolayı sakin bir barış uygarlığı olarak bilinmiştir.

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Miken uygarlığı ile alakalı olarak pek çok kişinin merak ettiği en önemli konu başlıklarından bir tanesi de Miken uygarlığının en önemli eserleri olmaktadır. Pek çok konuda kendilerini önemli şekilde geliştirmiş olan Miken uygarlığı mimarileri ile de son derece ilgi çekici nitelikte eserler ortaya koymuşlardır. Mimari eserlerden en önemlileri şatolar olmuştur.

Miken uygarlığından geriye kalan ve bu uygarlığın izlerini taşıyan eserler arasında kuyu mezarları bulunmaktadır. Kuyu mezarları sahip oldukları özellikleri nedeniyle son derece ilgi çekici bir yapı oluşturmaktadır.