Mihmandar nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Mihmandar olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Mihmandar sözcüğü mihman yani konuk anlamından türetilmiştir. Konuktan türetilmiş olan bu kelime ise konuğu ağırlayan kişi anlamına gelmektedir.

Mihmandar Nedir?

Resmi amaçlarla ziyarete gelen konukların ağırlanması görevinde bulunan kişilere mihmandar denmektedir. Bu kişiler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak devlet kademesinde çalışmaktadır.

Mihmandar Ne İş Yapar?

Ataması turizm bakanlığınca yapılan mihmandarlar ülkemize resmi ziyaret amacıyla gelen kişilerin ağırlanması ile sorumlu olmaktadırlar.

Mimarların iş tanımı gereği konuklarının Türkiye ziyaretlerinde ki planları ve organizasyonları gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu organizasyonların içerisinde konukların gidip görecekleri yerler, edinecekleri bilgiler ve temasa geçeceklerini kurum ve kuruluşlarla ilgili randevuların ayarlanması olmaktadır.

Nasıl Mihmandar Olunur?

Mihmandarlar devlet kadrosunda hali hazırda görev yapan kişiler arasından seçilmektedir. İlgili daire başkanları veya genel müdürlerince seçilen bu kişilerin sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler içerisinde öncelikle mihmandarlık geliştirme kurslarına veya bakanlıkça açılan kursların belgelerinin alınmış olması gerekmektedir. Bakanlığın açtığı kurslara örnek olarak tercüman rehber kursları gösterile bilmektedir. Diğer bir yandan eğer konuklara dağda refakat edilecekse bunun için alınması gereken kurs belgesi dağcılık eğitim yönergesi tarafından belirlenmektedir.

Mihmandarlar Olma Şartları Nelerdir?

Mihmandar olma şartları görev bölgesine göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte temel şartlar her bölgede görev yapacak mihmandarlık için geçerli olmaktadır. Bu genel şartları ise şunlardır:

Mihmandar olarak seçilecek kişilerde aranan ilk özellik lise veya dengi okullardan mezun olmalarıdır.

Bu pozisyon için aranan ikinci şart ise, gelen konuğun ana dilini bilen ve hakim olan kişiler olmaktadır.

Konuğun anadilinin bilinmemesi durumundan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden en az birinin bilme şartı aranmaktadır. Bu dillerdeki yeterlilik düzeyi bakanlıkça yapılan yabancı dil sınavı ile belirlenmektedir.

Bu göreve tayin edilecek kişilerde aranılan bir diğer özellik ise prezentabl görünüşe sahip olması ve genel kültür düzeyinin yüksek olması olmaktadır.

Bu görev için seçilecek kişilerde aranan bir diğer özellik ise bakanlıkça açılan tercüman rehber kurs belgesine sahip olunması olmaktadır.

Bu göreve tayin edilen kişilerin her yıl düzenlenen geliştirme kurslarına katılması esas olmaktadır.

Mihmandar olma şartları arasında aranan diğer hususlar ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve 25 yaşını doldurma bulunmaktadır.

Mihmandarın Görevleri Nelerdir?

Mihmandar olarak atanan kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde belirlenmiş olmaktadır:

Bu görevi üstlenmiş olan kişiler kendilerine verilen programa göre her türlü teması sağlamakla yükümlüdürler.

Programda geçen randevuları ayarlarlar ve uygun rezervasyonları yaptırırlar.

İlgilenecek, gezilecek ve görüşülecek konular hakkında detaylı bilgi edinirler.

Mimarların harcama yapma yetkisi sadece bakanlık onayından geçen kalemler üzerine olmaktadır diğer harcamalardan konuklar sorumlu tutulmaktadır.

Mihmandarlar yaptıkları harcamaları ispat etmekle yükümlü olmaktadırlar.

Gezi sonunda ise mihmandarlar detaylı bir rapor hazırlamak zorunda olmaktadırlar.

Mihmandar Maaşları Ne Kadar?

Mihmandarlar halihazırda devlet kadrosunda görev alan kişiler arasından seçildiği için belirli bir ücretleri bulunmamaktadır. Diğer bir yandan mihmandarlar görev başına ek ücret almaktadırlar.

Mihmandar İçin İş İmkanları Nelerdir?

Mihmandar ar hem devlet kadrolarında hem de özel sektörde kendilerine pozisyon bulabilmektedirler. Bu pozisyon devlet kademesinde geçici görevlendirme şeklinde sürdürülmektedir. Farklı ülkelerden gelen konukların ağırlanmasında organizasyon ve süreçte etkili rol almaktadırlar.

Özel sektörde çalışan mihmandarlar ise devlet kademelerindeki ile benzer özellikler taşımaktadır. Ancak özel sektörde çalışan mihmandarlar şirketleri tarafından görevlendirilmekte veya bu pozisyon için özel olarak kiralanmaktadır. Özel sektördeki mihmandarlık pozisyonlarında ki koşullar şirketlere göre farklılık göstermektedir.