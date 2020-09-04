Mihman Ne Demek? Mihman Nedir? Mihman Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Farsça kökenli olarak öne çıkan mihman kelimesi, Türkçede yerleşik sözcüklerden biridir. Her ne kadar bilinmese bile Türkçe içerisinde bulunan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu açısından iki farklı anlama geldiğini söylemek mümkün. Her iki anlamı üzerinden de edebi eserlerde ve şiirlerde kullanılan bir kelimedir.

Mihman Ne Demek?

Mihman eskiden daha çok kullanılan ve Türkçede yer alan kelimelerden biridir. İki değişik anlama sahiptir ve her anlamı farklı yerlerde kullanılır.

- Konuk

- Kalıcı

Öncelikle konuk anlamı üzerinden bir örnek verelim.

‘’Bir gece yanında mihman olduğum / Sabah oldu deyi kaldırdın beni.’’ (Halk türküsü)

Şimdi de kalıcı anlama üzerinden bir örnek verelim.

‘’Tren en aşağı yarın sabaha kadar burada mihmandır.’’ (Reşat Nuri Güntekin)

Bu iki anlamı Türk dil kurumu üzerinden ele alınmış karşılıklarıdır. Özellikle önemli ve eski edebi eserler ile beraber pek çok şiirde karşılaşılan kelimelerden biri olarak öne çıkıyor. Gündelik hayatta ise çok kullanılmayan bir kelimedir. Özellikle günümüzde ve fazla bilinmeyen ve sadece yazılı olarak karşılaşılan sözcüklerden biri olduğunu söylemek mümkündür.