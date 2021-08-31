Migros Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Migros Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Migros alışverişin en çeşitlisi sloganı ile ülkemizde hizmet vermektedir. Migros Türkiye'de ki en yaygın olan alışveriş merkezlerinden bir tanesidir.

Migros Hangi Ülkenin Markası?

Migros Türk markasıdır. Merkezi ise İstanbul'da yer almaktadır.

Migros Nerede Üretiliyor?

Migros ürünleri Türkiye'de üretilmektedir.

Migros Ne Zaman Kuruldu?

Migros 1954 yılında kurulmuş olan bir şirkettir.

Migros'un Sahibi Kim?

Migros'un sahibi Türkiye'nin en büyük gruplarından olan Anadolu grubudur.

Migros'un Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Migros ilk olarak 1954 yılında kurulmuştur. Daha sonra 1975 yılında da Koç topluluğuna ait olan Vehbi Koç tarafından satın alınmıştır. Şirketin bütün hisseleri 1991 yılında halka açılmıştır. 1990 yılının sonunda da büyük mağazacılık uygulamasına girişmeye başlamıştır. 2020 yılından itibaren yurt dışında da hizmet vermeye başlamıştır. Online markete de başlayan Migros ilk perakendeci olan şirket olmuştur. 2015 yılında Migros'un en büyük hissesi olan %40'lık hissesi Anadolu grupları tarafından satın alınmıştır. Şirketin günümüzdeki sahibi de Anadolu grubu olmuştur.