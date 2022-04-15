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Miftah Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Osmanlıca Ve Arapçada Miftah Kelimesinin Sözlük Anlamı

Miftah Ne Demek, Ne Anlama Gelir Osmanlıca Ve Arapçada Miftah Kelimesinin Sözlük Anlamı

Kelime anlamı üzerinde mitfah sözcüğü hem Arapça hem de Osmanlıca eşliğinde değerlendirilir. Bununla birlikte pek çok yazılı kaynakta ön plana çıktığı için merak edilen kelimeler içerisinde yer alıyor. Peki miftah ne demek, ne anlama gelir? Osmanlıca ve Arapçada Miftah kelimesinin sözlük anlamı üzerine bilgiler.

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 Kökeni Arapça olan mitfah sözcüğü, aynı zamanda Osmanlıca üzerinden de oldukça uzun yıllar kullanıldı. Aynı zamanda Türkçe karşılığı eşliğinde de belli bir anlam taşıdığını ifade etmek mümkün. 

 Miftah Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Taşımış olduğu anlamı kapsamında mitfah kelimesi farklı sözcük ve sözcük grupları üzerinden ele alınır; 

 - Açan alet

 - Anahtar

 - Şifre cetveli 

 Bu şekilde yukarıdaki anlamları kapsamında uzun yıllar kullanılmış olan önemli sözcükler içerisinde gelmektedir. Ancak günümüz Türkçesinde yer almayan ve kullanılmayan bir kelime olarak ön plana çıkıyor. 

 Osmanlıca ve Arapçada Miftah Kelimesinin Sözlük Anlamı 

 Mitfah sözcüğü hem Osmanlıca hem de Arapça üzerinden değerlendirilen bir kelimedir. Bu doğrultuda kelimenin temel anlamı ‘anahtar’ şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda açan alet ve benzeri gibi anlamlar üzerinden de değerlendirildiğini söylemek mümkün. Günümüzde Arapça üzerinden hala kullanılan ve günlük yaşamda öne çıkan sözcüklerden biridir. Ancak Osmanlı döneminden sonra Türkçede günümüze ulaşmamış olan kelimeler içerisinde yer alır. Özellikle birçok değişik yazılı eser ve kaynakta karşı karşıya kalındığı için, bu anlamları ile beraber cümleler daha iyi idrak edilebilir.

 

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