Midye nedir, nasıl oluşur? Midyenin yapılışı, temizlenmesi ve pişirilmesi..

Uzun yıllar boyunca midyeler hakkında yanlış fikirler sürüp gitti. Temizlenmesi zor ve yemesi tehlikeli gibi hurafeler, bir nevi midyenin faydalarından yararlanmamıza engel oldu.

Midye Nedir?

Midye, iki valfli sert kabuğa, solunum, sindirim ve üreme organlarına sahip yumuşak bir gövdeye ve hareket, oyuk açma ve yönlendirme için kaslı bir ayağa sahip çift kabuklu yumuşakçalardır. Kabuğun içindeki parlak tabakaya sedef adı verilir. Midyeler, nehir diplerinde yaşar ve çoğu hayatta kalmak ve üremek için temiz, akan suya ihtiyaç duyar. Dünya çapında, yaklaşık üçte biri Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen tahmini 1.000 tatlı su midyesi türü vardır.

8 santimetreye ve bazen 15 santimetreye kadar büyüyebilirler. Yetişkin midyeler büyük ölçüde sapsızdır, nadiren nehir tabanı boyunca hareket eder. Larvalar ve yavrular nehir akıntıları tarafından aşağıya doğru taşınır ve ev sahibi balıklarının solungaçları üzerinde yukarı doğru taşınabilir.

Midye Nasıl Ürer ve Nasıl Oluşur?

Dişiler yumurtalarını bırakır ve onları marsupia adı verilen solungaçlarında bölmelerde kuluçkaya yatırır. Erkekler spermlerini suya bıraktıktan sonra dişiler sifonlarıyla sperm çekerler. Döllenmiş yumurtalar dişinin içinde gelişerek glochidia adı verilen küçük larvalara dönüşür. Glochidia, gelişimi tamamlamak için bir ev sahibi balığın ya da semenderin solungaçlarına bağlanmalıdır.

Bazı midyeler balıkları çekmek için yem üretirler. Diğerleri şansa güvenir ve glochidia'larını su sütununa bırakırlar. Birkaç hafta sonra, mükemmel şekilde oluşturulmuş minik midyeler solungaçlarından düşer ve uygun habitatlara inerlerse, yeni bir midye yatağı büyüyecek ve bir sonraki nesli meydana getirecektir. Midyeler su kolonundan alg, bakteri, fitoplankton ve diğer küçük partikülleri süzerek beslenirler. Sırasıyla balıklar, sürüngenler, amfibiler, kuşlar ve memeliler tarafından avlanırlar.

Midye Nasıl Temizlenir?

Çiftlikte yetiştirilen midyeler, başlangıçta oldukça temizdir ve vahşi midyelerin yaptığı titiz bireysel su altı ovma işlemlerini gerektirmez. Genelde midyeler çiftliklerde yetişir ve balık yetiştiriciliğinin aksine midyeler için oldukça sağlıklıdır. Fakat yine de kısa bir temizleme işleminden geçmelidir.

Midyelerinizi lavaboda bir kevgir ya da kaseye koyun ve soğuk su altında bekletin,

Dış kabuklarındaki birikintilerden ya da deniz yosunlarından kurtulmak için onları durulayın,

Midyeler, "sakal" olarak adlandırılan ince, yapışkan zarlar kullanarak sabit yüzeylere yapışırlar. Yine, çiftlikte yetiştirilen midyelerin çoğu zaten sakalsız gelecek, ancak birkaç inatçı sakal kalma ihtimali olabilir. Başparmağınız ve işaret parmağınız arasında kavrayın ve midye kabuğunun menteşeli ucuna doğru aşağı çekerek koparın,

Midyeler, istiridyeler ve diğer çift kabuklular öldüklerinde ağzı açık kalma eğilimindedir, ancak ağzı açık midyelerin hepsi henüz ölmemiştir. Eğer kasenizde ağzı açık midye görürseniz, midyeleri birkaç kez sıkarak ya da başka bir midye ile çarpıştırarak belirtilerini kontrol edebilirsiniz. Midye yavaşça kapanmalıdır. Olmazsa, elinizde bir ölü var demektir. Bu midyeleri çöpe atın.

Midyeler Nasıl Pişirilir?

Midyeleri temizleyip ayıkladıktan sonra ve genel kontrolü sağladıktan sonra;

Zeytinyağını geniş, kalın tabanlı bir tavada ısıtın,

Arpacık soğanı ve sarımsağı ekleyin, ardından yumuşayana kadar pişirin, (Esmerleşmemesine dikkat edin)

Şarabı tavaya ekleyin ve alkolü yakmak için bir dakika kaynatın,

Midyeleri tavaya yerleştirin. İsteğe göre maydanozun çoğunu ekleyin, tencerenin kapağını kapatın ve midyeleri ara ara sallayarak yaklaşık 3-4 dakika pişirin.

Pişme esnasında açılmayan bir midye fark ederseniz bunları çöpe atın.