Mide Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Mide Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Özellikle mide kelimesi için harf eklemesi yapılarak yazım hatası gerçekleşmektedir. Bu yazım hatasını önleyebilmek için ise, Türk Dil Kurumu verilerine bakarak buna göre kelimeyi ele almak gerekir.



Mide Nasıl Yazılır?



Bu sözcüğün doğru şekilde ele alınış hali, ‘Mide’ biçimindedir. Kaslardan oluşan ve genişleyebilen sindirim sistemi mide olarak bilinir. Taşıdığı anlam ve görev açısından birçok farklı yerde kelime bazında yaygın şekilde kullanılır.



TDK'ya Göre Mide Kelimesinin Doğru Yazımı



Yazım hatası çok fazla yapılan kelimeler içerisinde bu sözcük geliyor. Türk Dil Kurumu üzerinden ise yanlış ve doğru olarak bu şekilde öne çıkmaktadır;



Mide (Doğru)



Miğde (Yanlış)



Bu hata genelde okunuş gerçekleşirken sözcük biraz uzatıldığı için yaşanmaktadır. Ancak okunuş ile beraber yazımı üzerinde bu şekilde bir fark ortaya çıkar. O yüzden yazım hatası yapmamak için ilk kelimeli olduğu gibi 4 harf üzerinden ele alınarak ifade edilmelidir.