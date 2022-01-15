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Mide nasıl yazılır? Mide kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Mide Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Mide nasıl yazılır Mide kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Türkçede yer alan kelimelere baktığımız zaman bazı kelimelerin dilimize başka dillerden geldiği görülmektedir. Mide kelimesi de dilimize Arapçadan gelmiş bir sözcüktür. Bu sözcüğü kullanacak olanlar doğru bir şekilde yazmaya özen göstermelidirler. Mide nasıl yazılır? Mide kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı nedir detayları ile derledik

 

 

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Mide, sindirim sisteminde yer alan ve kaslardan oluşan bir organdır. Çoğu insan bu kelimeyi günlük hayatta sıklıkla kullanır. Yani mide kelimesi hayatımızda sıklıkla duyduğumuz bir kelime olarak kullanılmaktadır. Mide kelimesini kullanmak isteyenlerin doğru bir şekilde yazım yapması gerekmektedir.

Mide Nasıl Yazılır?

Mide kelimesi birçok kişi tarafından mide şeklinde yazılmaktadır. Ancak bazı kişiler bu kelimeyi 'miğde' veya 'migde' şeklinde yazmaktadırlar. Bu yazım şekilleri yanlıştır. Çünkü bu kelimenin tek doğru yazımı 'mide' şeklindedir.

Mide Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

TDK'ya göre her kelimenin doğru bir yazımı bulunmaktadır. Bundan dolayı TDK'ya karşı büyük bir güven vardır. TDK'ya baktığımız zaman mide kelimesinin de doğru yazımı bulunmaktadır. Buna göre bu kelimenin doğru şekilde yazımı 'mide' olarak bilinmektedir. Mide ile ilgili cümlelere bakarak bu kelimenin doğru yazımı daha rahat bir şekilde görülebilir.

Örnekler:

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- Mide konusunda sıkıntılarım olduğu için doktora gitmeye karar verdim.

- Mide, sindirim sisteminde yer alan bir organdır.

- Mideme bir ağrı girdiği için acil olarak hastaneye gitmek zorunda kaldım.

 

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#Mide Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

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