Mide nasıl yazılır? Mide kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Haberin Devamı

Mide, sindirim sisteminde yer alan ve kaslardan oluşan bir organdır. Çoğu insan bu kelimeyi günlük hayatta sıklıkla kullanır. Yani mide kelimesi hayatımızda sıklıkla duyduğumuz bir kelime olarak kullanılmaktadır. Mide kelimesini kullanmak isteyenlerin doğru bir şekilde yazım yapması gerekmektedir.

Mide Nasıl Yazılır?

Mide kelimesi birçok kişi tarafından mide şeklinde yazılmaktadır. Ancak bazı kişiler bu kelimeyi 'miğde' veya 'migde' şeklinde yazmaktadırlar. Bu yazım şekilleri yanlıştır. Çünkü bu kelimenin tek doğru yazımı 'mide' şeklindedir.

Mide Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

TDK'ya göre her kelimenin doğru bir yazımı bulunmaktadır. Bundan dolayı TDK'ya karşı büyük bir güven vardır. TDK'ya baktığımız zaman mide kelimesinin de doğru yazımı bulunmaktadır. Buna göre bu kelimenin doğru şekilde yazımı 'mide' olarak bilinmektedir. Mide ile ilgili cümlelere bakarak bu kelimenin doğru yazımı daha rahat bir şekilde görülebilir.

Örnekler:

Haberin Devamı

- Mide konusunda sıkıntılarım olduğu için doktora gitmeye karar verdim.

- Mide, sindirim sisteminde yer alan bir organdır.

- Mideme bir ağrı girdiği için acil olarak hastaneye gitmek zorunda kaldım.