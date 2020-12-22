Miço nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Miço olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Geminin güverte kısmının bakım ve temizliği ile alakalı olan pek çok işi miço üstlenir. Miço yalnızca yük gemilerinde değil aynı şekilde yolcu gemilerinde de görevler üstlenen kişidir.

Miço Nedir?

Miço, gemilerdeki güverte kısmında yeni çalışmaya başlamış olan kişiye verilmiş olan bir unvan olarak tanımlanır. Gemi güvertesinin bakımı ve temizliği ile alakalı olan her türlü işi miço yapar.

Miço Ne İş Yapar?

Miço esasında gemi kaptanına çıraklık yapan kişidir. Bundan ötürü de daha çok kaptanın verdiği işlerle birebir ilgilenir. Her geminin sahip olduğu farklı güverte sistemleri bulunur. Miço, güvertesinde sorumluluk üstlendiği geminin sahip olduğu nitelik doğrultusunda geminin güverte sistemlerinin bakımıyla alakalı işleri yerine getirir.

Miço Nasıl Olunur?

Miço olmak isteyen adayların eğitim alma gerekliliği söz konusudur. Miço eğitimleri 6 ay gemide ve 6 ay denizde olmak üzere toplamda 12 aylık bir süreci kapsar. Miço olmak isteyen adaylar için verilen eğitimler ise şunlar olmaktadır;

- Gemi güverte Sistemleri,

- Temel İlk Yardım Eğitimleri

- Kişisel Can Kurtarma Teknikleri,

- Teknik Denizcilik Terimleri,

- Teknik Donanım,

- Personel Güvenliği, Sosyal Sorumluluk,

- İş Güvenliğidir.

Verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan ve bu eğitimlerle ilgili olarak yapılan sınavlardan başarı elde eden adaylar gemi elemanı sertifikası almaya hak kazanırlar.

Miço Olma Şartları Nelerdir?

Denizcilik firmaları, vasıflı veya vasıfsız olarak gemide veya benzeri deniz taşıtlarında çalışacak eleman alımları yapar ve alınan elemanların eğitimini üstlenirler. Bunun beraberinde kişilerin sahip olması gereken bazı şartların da varlığı söz konusudur. Bunlar;

- En az ilkokul mezunu olmak

- 16 yaşını doldurmuş olmak

Miçonun Görevleri Nelerdir?

Miço daha çok gemideki basit işlerin yapılması ile ilgilenir. Ancak miço olarak gemide çalışan kişinin esasında yapmakla sorumlu olduğu pek çok görevi bulunur. Bu görevler ise şu şekilde sıralanabilir:

- Gemi güvertesinde vardiya tutmak ve güverteyi yıkayarak temizlemek,

- Halat işlerinin haricinde raspa ve boya işlerini de yapmak,

- Gemiye gelen kumanya gibi çeşitliliklere sahip tüm malzemelerin gemiye taşınmasını sağlamak,

- Güverte donanımlarını yağlamak ve gerek olması durumunda makara ve halatların değişimini yapmak,

- Sintine ve ambarın temiz bir biçimde kalması için gerekli olan çalışmaları yürütmek,

- Güvertede yer alan vinç ve ırgatın kullanımını sağlamanın beraberinde bunların çalışır halde olması için gerekli olan tüm önlemleri almak,

- Balast ve su tanklarının aksatılmaksızın düzenli bir biçimde temizliğini yapmak,

Miço Maaşları Ne Kadar?

Miço maaşları kişinin durumuna ve çalıştığı gemiye göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak miço maaşlarını şu şekilde listelemek mümkün olmaktadır;

- En Düşük Miço Maaşı; 2.480 TL

- En Yüksek Miço Maaşı; 4.960 TL

- Ortalama Miço Maaşı; 3. 300 TL

Miço İçin İş İmkanları Nelerdir?

Miço olmak isteyen kişiler için denizcilik sektöründe iş bulma olanağı oldukça fazladır. Deniz araçlarında görevler üstlenerek çalışma hayatı içinde yer almak isteyenler için en önemli seçeneği denizcilik sektöründe varlık gösteren çeşitli deniz araçları oluşturmaktadır. Denizcilik sektöründe çalışmak isteyen kişiler için mevcut olan seçenekler arasında ise;

- Yük Gemileri

- Yolcu Gemileri

- Yatlar yer almaktadır.

Miço olmak ve çalışma hayatı içinde yer almak isteyenler, gemi veya yat gibi çeşitli deniz taşıtlarında gerekli eğitime tabi tutulduktan sonra artık miço olarak çalışma hayatındaki yerlerini almaya hazır hale gelirler.