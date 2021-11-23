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Mi eki nasıl yazılır ve hangi durumlarda ayrı yazılır? Mi eki nerelerde kullanılır ve mi ile ilgili örnek cümleler

#Mi Eki Nasıl Yazılır Ve Hangi Durumlarda Ayrı Yazılır?#Özellikleri#Kullanımı
Mi eki nasıl yazılır ve hangi durumlarda ayrı yazılır Mi eki nerelerde kullanılır ve mi ile ilgili örnek cümleler

Mi eki soru sorarken çok kullanılan bir ek olma özelliği taşımaktadır. Bir soru sorulduğunda genellikle cümlenin sonuna bir ek getirilir ardından soru işareti kullanılır. Mi eki nasıl yazılır ve hangi durumlarda ayrı yazılır? Mi eki nerelerde kullanılır ve mi ile ilgili örnek cümleler sorularının yanıtlarını detayları ile derledik.

 

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Türkçe'de soru sorarken kolaylıkla cümle kurulabilir. Bu cümlelerin tek farkı ise sonuna bir ek getirilmesi olmaktadır. Bu sayede ekin yanına bir soru işareti konularak cümle soru haline getirilebilir. Böylelikle bir kimseye bir soru sormak istenildiğinde, bunu kolayca yapabilmek mümkün. Zaten günlük yaşam içerisinde de çevremizdeki insanlara sorular sorarak bunu gerçekleştirmekteyiz.

Mi Eki Nasıl Yazılır?

Mi eki bir Türkçe dersi konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Konu mi eki olduğunda ise en sık sorulan soru mi eki nasıl yazılır olmaktadır. Mi eki gelenekleşmiş olarak ayrı yazılmakta olup kendisinden önce gelen kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uymaktadır.

Örnek: Siz de mi geldiniz?

Mi eki soru sormak için kullanımından başka görevlerde kullanıldığı vakit de ayrı yazılır.

Örnek: Güzel mi güzel!

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Mi Eki Hangi Durumlarda Ayrı Yazılır?

‘Mi’ eki kullanılmış olduğu cümle içerisinde 3 ayrı görev üstlenir ve kullanılır.

Mi ekinin zaman anlamında kullanılması durumunda kullanıldığı cümle içerisinde ayrı yazılır.

Örnek cümle: ‘’Burada yaz geldi mi her şey harika olur.’’ (Burada yaz geldiği vakit her şey harika olur.’’

Mi eki cümle içerisinde pekiştirme anlamında kullanıldığında yine ayrı yazılır.

Örnek cümle: ‘’Çirkin bir çirkin bir hayvan idi.’’

Mi ekinin cümle içerisinde soru anlamında kullanıldığında ayrı yazılır.

Örnek soru cümlesi: ‘’Ahmet bugün okula geldi mi?’’

Mi Eki Nerelerde Kullanılır?

Mi eki nerelerde kullanılır sorusunun yanıtı çok fazla merak edilmektedir. Bu sorunun yanıtını öğrenmek isteyen pek çok kişi genellikle internetten yararlanmaktadır. Bu bakımdan konu hakkında verilecek olan her bir bilginin herkes tarafından kolay anlaşılabilir olması büyük önem taşımaktadır.

Mi eki nerelerde kullanılır sorusuna verilebilecek en iyi yanıt bu ekin kullanıldığı cümle içerisinde üç ayrı görev üstlendi olmaktadır. Mi ekinin cümle içinde kullanımına göre anlam taşıma durumu söz konusudur. Bu bakımdan mi ekini bir cümle içerisinde kullanırken kurduğunuz cümleyi ne maksatla kurduğunuz önemlidir.

Mi eki bir cümle içerisinde zaman anlamı oluşturmak için kullanılabilir. Bu kullanıma bir örnek vermek gerekirse: ‘’Buraya sonbahar geldi mi her şey aşka renge bürünür.’’

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Mi eki bazen pekiştirme anlamı verilmek istenen bir cümle içerisinde kullanılabilir. Bu cümleye bir örnek verilmesi gerekirse: "O köpek yavrusu sevimli mi sevimliydi."

Mi eki çoğu zaman bir cümleye soru katmak için kullanılır. Bu kullanıma bir örnek verilirse: "Ece dün akşam eve geldi mi?"

Mi İle İlgili Örnek Cümleler

Mi ekinin kullanıldığı cümleye göre 3 farklı görev üstlendiğinden daha önce bahsedilmişti. Buna göre mi eki ile ilgili olarak cümle içerisinde üstlenmiş olduğu üç farklı göreve göre farklı cümle örnekleri verilmesi konun en iyi şekilde anlaşılır olması bakımından yarar sağlayacaktır. Buna göre cümle örnekleri aşağıdaki gibidir:

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Kullanıldığı cümleye soru anlamı katmayan mi eki kullanımına örnek cümleler:

- Nefis mi nefis bir balık yedik.

- Güzel mi güzel bir kuş gördüm.

- Sevimli mi sevimli bir kedi yavrusu aldık.

- O güzel mi güzel bir kız çocuğuydu.

- Şu köprüyü geçtik mi okula vardık sayılır.

- Şu Ankara'ya bir gittik mi artık her şey değişir.

Kullanıldığı cümleye soru anlamı katan mi eki kullanımına örnek cümleler:

- Arzu diş doktoruna daha önce hiç gitmedi mi?

- Bu kalemin ucunu sen mi açtın?

- Sen de mi bu akşam bize geleceksin?

- Kardeşin kedi sever mi?

- Kelebekler güzel mi?

- Arkadaşın kek sever mi?

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- Annen yıllarca seni hiç görmeye gelmedi mi?

 

 

 

 

 

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#Mi Eki Nasıl Yazılır Ve Hangi Durumlarda Ayrı Yazılır?#Özellikleri#Kullanımı

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