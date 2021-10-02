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Mgo (Magnezyum Oksit) nedir, asit mi baz mı ve polar ve apolar mıdır? Mgo bileşiğinin yaygın adı

#Mgo
Mgo (Magnezyum Oksit) nedir, asit mi baz mı ve polar ve apolar mıdır Mgo bileşiğinin yaygın adı

Magnezyum oksit ya da magnezyum, periklaz şeklinde doğal olarak meydana gelen ve bir magnezyum kaynağı sayılan beyaz higroskopik katı bir mineraldir. MgO ampirik yapılı bir formüle sahiptir ve aynı zamanda iyonik bağ ile bir arada tutulmakta olan Mg²⁺ iyonları ve O²⁻ iyonlarından oluşmaktadır. İşte, MgO hakkında merak edilen tüm detaylar.

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MGO nedir sorusuna ateşe bir hayli dayanıklı, pek çok değişik alanda kullanılabilen yaygın bir şekilde ilaçlarının ve aynı zamanda bazı katkı maddelerinin içerisinde bulunan bir bileşiktir yanıtı verilebilmektedir. Magnezyum oksit adı ile bilinmektedir. Sizin MgO bileşiğinin asit mi baz mı olduğunu, bu bileşiğin polar mı apolar mı olduğunu ve yaygın kullanılan ismini derledik.

MgO Nedir?

Magnezyum oksit MgO yaygın adıyla magnezya, doğa içerisinde periklaz olarak mevcut olmaktadır ve bol miktarda magnezyum kaynağıdır. MgO, beyaz renkli higroskopik bir katı mineral şeklinde ortaya çıkmaktadır. Magnezyum oksit, ampirik yapılı bir formüle sahiptir ve aynı zamanda iyonik bağ ile birlikte tutulabilen Mg2+ ve O2- iyonlarından meydana gelmektedir. Magnezyum oksitin; suyla tepkimeye girmesi durumunda magnezyum hidroksit oluşmaktadır. Oluşan bu bileşiğin ısıtılması sonucunda nemi uzaklaştırmak mümkün olmaktadır.

MgO Asit mi Baz mı?

Magnezyum oksit, bazik özelliklerinde olan bir metal oksittir. Sulu çözeltileri içerisinde hidroksit iyonu (OH-) çıkarabilmekte olan bileşiklere baz ismi verilmektedir. Bazlar da tıpkı asitlerde olduğu gibi su içinde iyonlarına ayrışmaktadır ve çözünmektedir. Bu nedenle sulu olan çözeltileri elektrik akımını iletebilmektedir. Bazların tatları acı olmaktadır. Kırmızı turnusol kağıdını ise mavi renge çevirmektedirler. Yakıcı ve tahriş edici bir yapıları mevcuttur. Asitler ile etkileşirler ve tuzları oluşturmaktadırlar. El içerisinde kayganlık hissi uyandırmaktadırlar. Bununla birlikte metallerin oksijen ile yapmış oldukları bileşikler suyla reaksiyona girmektedir ve bazik çözeltiler oluşturmaktadır. Bu nedenle bazik oksit veya anhidrobaz olarak bilinmektedirler.

MgO Bileşiği Polar mıdır, Apolar mıdır?

MgO bileşiği apolar ya da polar değildir. Bunun sebebi, MgO bileşiğinin iyonik bağlı bir bileşik olmasıdır.

MgO Bileşiğinin Yaygın Adı Nedir?

Magnezyum oksit (MgO) ya da magnezyum, doğal bir şekilde periklaz olarak ortaya çıkmakta olan ve bir magnezyum kaynağı kabul edilen beyaz bir higroskopik katı minerali ifade etmektedir. Magnezyum oksidin kimyasal olan formülü ise MgO'dur.

 

 

 

 

 

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