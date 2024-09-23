Mezuna kalmanın stratejik önemi

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“Başarı, neyi başarmak istediğinizi belirleyip ona odaklanmakla başlar.” Tony Robbins

İnsanlar üniversite sınavında beklediğini bulamayan veya hayallerini gerçekleştiremeyen kişiler mezuna kalma düşüncesi içindeler ve buna hazırlık yaparlar. Mezuna kalmak dünyanın sonu değildir. Hatta bazen gerekli de olabilir. Birçok öğrenci için bu süreç, kişisel ve akademik gelişim açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Bazı durumlarda gelecek için bir yıl feda edilebilir. Sevmediğiniz ve istemediğiniz bir meslekte bir ömür geçirme yerine sevdiğiniz ve arzu ettiğiniz bir meslek için bir yıl feda edilebilir ve başarıya odaklanılabilir.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Mezuna kalmak aslında kendini gerçekleştirmek için yeni bir başlangıç yapmaktır. Mezuna kalan kişilere şunlar önerilebilir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlara ulaşamazsınız. Eğer başarılı olmak istiyorsanız hedefe odaklanmalı, düzenli ve etkili çalışmalı, teknoloji kullanımını yönetmeli, her gün düzenli olarak tekrar yapmalı ve bolca test çözmelisiniz. Yani geçen yıldan farklı olarak yeni yaklaşımlar, stratejiler ve etkili çalışma odakları geliştirmelisiniz. Dolayısıyla mezuna kalan kişilere şunu söyleyebilirim. Mezuna kalma düşüncesi bazen önemli ve gereklidir, zorunlu da olabilir. Mezuna kalmanın hiçbir sakıncası yoktur. Eğer mezuna kaldıysanız yeni çalışma alışkanlıkları, yeni bir bakış açısıyla başlamanız gerekiyor. Ama bu defa maçı kazanmak üzerine oyunu kurmanız gerekir. Yani otokontrol ve öz denetimi sağlamanız, kendinize güvenmeniz, motive olmanız son derece önemlidir.

“Başarı, tesadüf değil, sıkı çalışma, doğru yönlendirme ve öğrenmenin sonucudur.” Colin Powell

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BU SÜREÇ STRATEJİK OLARAK NASIL GEÇER?

Mezuna kalan kişiler bu süreci aşağıdaki boyutlarda stratejik olarak değerlendirebilir:

Derinlemesine Hazırlık: Mezuna kalan öğrenciler, bir yıl boyunca eksik oldukları konuları daha derinlemesine çalışabilirler. Bu süre, öğrenilmesi gereken konulara daha fazla zaman ayırma fırsatı sunar.

Deneyim Kazanma: İlk sınav deneyimi, sınavın zorluklarını ve sınav stratejilerini anlamayı kolaylaştırır. Mezuna kalmak, bu deneyimleri göz önünde bulundurarak daha etkili bir çalışma planı yapma şansı sunar.

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Gelişim ve Öğrenme: Mezuna kalan öğrenciler, ilk sınavdaki eksikliklerini daha iyi anlayabilir ve bu alanlarda kendilerini geliştirebilirler. Bu süreç, sadece sınav başarısı değil, genel bilgi ve yeteneklerin gelişmesine de katkıda bulunur.

Zaman Yönetimi: Bir yıl boyunca düzenli ve etkili bir şekilde çalışmak, öğrencilere zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Bu, sadece sınav için değil, gelecekteki akademik ve profesyonel yaşam için de önemli bir beceridir.

Psikolojik Hazırlık ve Dayanıklılık: İlk sınavın yaşattığı stres ve baskıdan sonra bir yıl süreyle çalışmak, öğrencilerin psikolojik olarak daha hazırlıklı olmalarını ve sınav stresiyle başa çıkma becerilerini geliştirmelerini sağlar. Mezuna kalmak, kişisel dayanıklılığı ve azmi artırabilir. Bu deneyim, öğrencilerin karşılaştıkları zorluklarla başa çıkma becerilerini güçlendirebilir ve gelecekteki engellerle daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

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Yüksek Hedefler ve Kariyer Planlama: Mezuna kalma kararı, genellikle daha yüksek hedefler belirlemek isteyen öğrenciler tarafından alınır. Bu süreç, öğrencilerin hedeflerine ulaşmak için gereken adımları atmalarına ve başarıya odaklanmalarına yardımcı olabilir. Bu süreç, öğrencilerin kariyer hedeflerini gözden geçirmeleri ve alternatif yolları değerlendirmeleri için bir fırsat olabilir. Mezuna kalma süreci, başka seçenekleri araştırma ve uzun vadeli hedeflere odaklanma fırsatı sunar.

Geri Bildirim ve İyileştirme: İlk sınavdan sonra alınan geri bildirimler ve sonuçlar, hangi alanlarda kendini gelişmenin gerektiğini anlamak için kullanılabilir. Mezuna kalan öğrenciler, bu geri bildirimlere dayanarak çalışma stratejilerini ve yöntemlerini geliştirebilirler.

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Başarı Örnekleri: Birçok başarılı öğrenci mezuna kaldıktan sonra büyük başarılara imza atmıştır. Bu örnekler, mezuna kalmanın olumsuz bir durum değil, aksine başarı yolunda atılan bir adım olduğunu gösterir.

“Planlı çalışma, başarının temelidir; plansızlık ise başarısızlığın.” Steve Jobs

BAŞARI ŞANSI ARTABİLİR

Sonuç olarak, mezuna kalmak zor bir karar olabilir, ancak bu süreç genellikle kişisel ve akademik olarak önemli bir öğrenme ve gelişim fırsatı sunar. Unutmayınız ki, istemediğiniz ve sizi mutlu etmeyen bir mesleği ömür boyu icra etmektense, bir yıl gecikmeli olsa da sizi mutlu eden ve başarılı olacağınız bir mesleği yapmak daha önemlidir. Kendinizi bu süreçte olumlu bir şekilde motive etmek ve hedeflerinize odaklanmak, başarı şansınızı artırabilir.

“Bir hedefe sahip olmak, bir pusulaya sahip olmak gibidir. Size yön gösterir ve hedefe ulaşmak için sizi motive eder.” John C. Maxwell

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Hedeflerinize ulaşmak bazen beklediğinizden biraz daha fazla zaman alabilir ama eğer bu sizin için önemli bir hedef ise eninde sonunda ona kavuşursunuz. Yeter ki emek verin, planlı çalışın ve kararlı olun, başarı kaçınılmaz olacaktır…

PROF. DR. ERTEN GÖKÇE KİMDİR?

Prof. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm başkanıdır. Etkili öğretmenlik, hedefe odaklanma ve başarı, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması ve eğitimde program geliştirme konularında çalışmalarını sürdürmektedir.