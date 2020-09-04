Meziyet Ne Demek? Meziyet Nedir? Meziyet Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Meziyet kelimesi Türkçede anlamı üzerinden çok fazla değerlendirilen kelimeler arasında bulunmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber TDK açısından bakıldığı zaman, ‘Bir nesneyi ya da kişiyi benzerinden üstün gösteren nitelik’ anlamına sahip olduğu görülüyor.

Meziyet Ne Demek?

Hem nesneler hem de insanlar için meziyet kelimesi kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin karşılığı, ‘Benzerinden üstün gösteren nitelik’ biçiminde ifade almaktadır. Hem gündelik yaşamda hem de yazılı ve sözlü birçok farklı alanda yaygın kullanılan kelimeler arasında geliyor.

Canlı ya da cansız varlık fark etmeden pek çok fazla unsur adına bu kelime kullanılabilmektedir. Tabii özellikle insanlar için daha fazla kullanılan bir kelime olduğunu söylemek gerekir.

‘’O gerçekten çok meziyetli biri.’’

Yukarıdaki cümlede herhangi bir kişinin bir konu üzerinde üstün nitelikleri olduğu anlatılmaktadır.

‘’Bu yeni geliştirilmiş makinenin meziyetleri saymakla bitmez.’’

Bu defa bir nesne üzerinden yukarıdaki cümle ele alınarak makinenin üstün özellikleri olduğu anlatılmaktadır.

Hem nesneler hem de canlılar için meziyet kelimesini amaca göre değerlendirebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir yerde karşılaştığınız zaman bu anlamları üzerinden konuyu daha iyi idrak etmeniz mümkün.