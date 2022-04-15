Mezbur Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mezbur Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Osmanlı zamanında mezbur kelimesinin kullanıldığı bazı anlamlar bulunuyor. Mezbur sözcüğü, adı geçen ve ismi yukarda geçen anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Arapça olarak da, anılan anlamında kullanılıyor.

Mezbur Ne demek, Ne Anlama Gelir?

Bireylerin karşılaştığı her bir kelime farklı bir anlamı taşıyabiliyor. Kişiler kendilerini geliştirmek adına mezbur sözcüğünün de anlamlarını doğru olarak öğrenmek istiyor. Yapılan araştırmalarla kişiler mezbur kelimesinin doğru anlamlarını görebiliyor.

Herkesin merak ettiği mezbur sözcüğünün birçok anlamı bulunuyor. Adı geçen, taş ile örülmüş kuyu ve sözü edilen anlamlarında kullanılan önemli bir kelimedir. Eski zamanda Osmanlı döneminde mezbur kelimesi pek çok anlamda kullanılan bir kelimedir.

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Mezbur Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Mezbur sözcüğünü ilk defa gören kişiler genellikle TDK'da detaylı araştırmalar yapabiliyor. Anlamı merak edilen mezbur sözcüğünün TDK'da yer alan karşılıkları doğru olarak öğrenilmek isteniyor. Meezbur kelimesi günümüzde yaygın olarak görülen bir kelime olmasa da, anlam bakımından önemli bir kelimedir. Arapça dilinde mezbur kelimesinin karşılığı, anılandır. İsmi yukarda geçen anlamında da kullanılan bir kelimedir.