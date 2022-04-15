Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Mezbur Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mezbur Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mezbur Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mezbur Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Eski zamanlarda kullanılan birçok kelimenin tanımı kişilerce merak ediliyor. Mezbur sözcüğü günümüzde araştırılan kelimeler arasındadır. Osmanlı azmanında kullanılan mezhur sözcüğünün neyi ifade ettiği oldukça merak ediliyor. Mezhur kelimesinin TDK sözlük anlamları hakkında bireyler bazı araştırmalar yapıyor. Mezbur ne demek, ne anlama gelir? Mezbur kelimesinin TDK sözlük anlamıyla ilgili tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

 Osmanlı zamanında mezbur kelimesinin kullanıldığı bazı anlamlar bulunuyor. Mezbur sözcüğü, adı geçen ve ismi yukarda geçen anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Arapça olarak da, anılan anlamında kullanılıyor. 

 Mezbur Ne demek, Ne Anlama Gelir? 

 Bireylerin karşılaştığı her bir kelime farklı bir anlamı taşıyabiliyor. Kişiler kendilerini geliştirmek adına mezbur sözcüğünün de anlamlarını doğru olarak öğrenmek istiyor. Yapılan araştırmalarla kişiler mezbur kelimesinin doğru anlamlarını görebiliyor. 

 Herkesin merak ettiği mezbur sözcüğünün birçok anlamı bulunuyor. Adı geçen, taş ile örülmüş kuyu ve sözü edilen anlamlarında kullanılan önemli bir kelimedir. Eski zamanda Osmanlı döneminde mezbur kelimesi pek çok anlamda kullanılan bir kelimedir. 

Haberin Devamı

 Mezbur Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Mezbur sözcüğünü ilk defa gören kişiler genellikle TDK'da detaylı araştırmalar yapabiliyor. Anlamı merak edilen mezbur sözcüğünün TDK'da yer alan karşılıkları doğru olarak öğrenilmek isteniyor. Meezbur kelimesi günümüzde yaygın olarak görülen bir kelime olmasa da, anlam bakımından önemli bir kelimedir. Arapça dilinde mezbur kelimesinin karşılığı, anılandır. İsmi yukarda geçen anlamında da kullanılan bir kelimedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk