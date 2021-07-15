Mezat nedir, nasıl yapılır? Mezat sitelerinde açık artırma nasıl yapılır?

Aynı zamanda açık artırma olarak da ifade edilecek mezat, birçok farklı eşya üzerinden ele alınmaktadır. Üstelik artık yüksek maliyetlere sahip çok değerli eşyalar değil, birçok farklı ürün adına da mezat yapılmaktadır. Tabii bunun nasıl yapıldığı ve siteler üzerinden nasıl gerçekleştirildiği merak ediliyor.

Mezat Nedir?

Açık artırma üzerinden gerçekleştirilen satışlara mezat denir. Aynı zamanda müzayede olarak da ifade edilir. Ön plana çıkan bir mal ya da eşya için en yüksek değeri veren kişinin aldığı açık arttırma şeklinde anlatmak mümkün. Aslına bakılırsa burada mezat ile müzayede arasında bazı farklar olduğunu söylemek mümkün. Çünkü müzayede daha çok nadide olan önemli sanat eserleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ancak mezat ise örneğin tespih gibi herkesin alabileceği ürünler üzerinden yapılabilmektedir. Diğer yandan mezat ile açık artırma arasında da birtakım farklılıklar bulunur. Zira açık artırma daha çok el konulmuş olan mallar üzerinden yapılan işlem olarak öne çıkar.

Mezat Nasıl Yapılır?

Mezat özellikle günümüzde artık sosyal medya hesapları ya da internet kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda ortada odak noktası haline gelmiş bir ürün bulunur. Bu ürünün öncelikle tanıtımı yapılır ve özellikleri ile değeri anlatılır. Daha sonra dijital ortam üzerinden gerçekleştirilen yorumlar kapsamında açık artırma başlar. Belirli bir süre vardır ve bu süre içerisinde en yüksek değeri veren o ürünü satın almış olur. Daha sonra kişi cep telefon numarası ya da adres vermek suretiyle, ücretini ödeyerek mezat üzerinden ürünü alır.

Mezat Sitelerinde Açık Artırma Nasıl Yapılır?

Mezat daha çok internet üzerinden gerçekleştirilen bir açık artırma olarak ön plana çıkıyor. Bu konuda pek çok farklı eşya üzerinden değerli olan ürünler kapsamında işlem gerçekleştirilir. Site bünyesinde belirlenmiş olan ürün için belli bir fiyat ortaya çıkar. Bu fiyat üzerinden pek çok kişi siteye giriş yaparak ürün için fiyat teklifinde bulunur. Böylece ürün belli bir süre altında zaman içerisinde değer kazanır ve fiyatı artar.

Son ana kadar istenildiği oranda açık artırma ile fiyat artırılabilir. Süre bittiğinde ise en yüksek değeri kim vermişse, o kişiyle gerçekleştirecek karşılıklı iletişim noktasında alışveriş tamamlanır. Bu durum internet sitesi üzerinde hem canlı olarak yapılmakta hem de sitenin farklı kategorilere üzerinden gerçekleşmektedir. Yani ürün kategorisine bağlı olarak mezata katılacak kişiler fiyat artışı gerçekleştirir.

Mezat İçerisinde Hangi Ürünler Bulunur?

Özellikle en çok merak edilen konular içerisinde mezat yapılırken hangi ürünlerin ön plana çıkmış olmasıdır. Bu doğrultuda değerli olan pek çok farklı ürün bulunmaktadır. Özellikle gün içerisinde kullanılan eşyaların daha fazla ele alındığını söylemek mümkün.

- Tesbihler

- Antika eşyalar

- Kitaplar

- Efemera

- Kıymetli kağıtlar

- Resim ya da heykel gibi sanat eserleri

- El işi ürünler

- İmzalı ürünler

- Eski paralar

Bu şekilde yukarıdaki birçok farklı ürün üzerinden mezat gerçekleştirilir. Özellikle bu ürünler içerisinde nadide olan ve az sayıda kalmış ürünlerden daha fazla mezat yapılmaktadır. Açık artırma yoluyla hem internet siteleri kapsamında hem de sosyal medya gibi birçok ortamda yapılabilmektedir. Böylece ülkenin farklı şehirleri üzerinden pek çok kişi bir araya gelerek istedikleri ürünü elde etme şansı yakalar.