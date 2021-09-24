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Meyve Veren Ağacı Türleri Nelerdir? Dünya'da Kaç Çeşit Meyve Vardır? Meyve Ağaçları Kaç Yaşında Meyve Verir?

Meyve Veren Ağacı Türleri Nelerdir Dünyada Kaç Çeşit Meyve Vardır Meyve Ağaçları Kaç Yaşında Meyve Verir

Meyveler insanlarla birlikte taşındı ve tüm dünyaya yayıldı. Bitkibilimcilere göre, dünya üzerinde meyvelerin anavatanı olarak görülen başlıca beş bölge var. Bunlar ise; Hazar Denizi ve Karadeniz arasında yer alan Hindistan, Kafkas Dağları ve Pakistan arasında yer alan Kaşmir Dağı etekleri, Orta Amerika, Endonezya ve Çin’in değişik bölgeleridir. Meyve veren ağacı türleri nelerdir detayları ile derledik.

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Buzul çağında gelişen doğal koşullar ise, bu ortamı sağladı. Avrupa meyve bakımından oldukça fakirdi. Orman erikleri, çilekleri ve böğürtlen türleri bulunuyordu. İri çilekler ise, Şili ve Kuzey Virginia kökenine sahiptir. 

 Meyve Veren Ağacı Türleri Nelerdir? 

 Türkiye, dünya üzerinde meyve yetiştiriciliği için en uygun iklim kuşağında yer alan konumu itibari ile bahçe bitkileri yetiştiriciliği bakımından üstün ekolojik bir avantaja sahiptir. Çok sayıda meyve türü ve çeşit zenginliğinin ortaya çıkardığı bu potansiyel, farklı toprak ve iklim koşullarına adapte olabilecek çeşitlerin seçimi, hastalıklara dayanıklı çeşitlerin, farklı iç ve dış pazar taleplerine uygun olan ürün sunumu seçimine imkan sağlayarak farklı amaçlara hizmet verebilecek çeşitli alternatifler yaratır. Meyve veren ağaç türleri ise, 

Yumuşak çekirdekli meyveler (Armut, elma, alıç, ayva, üvez, muşmula, kuşburnu) 

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Sert çekirdekli meyveler (Vişne, kiraz, şeftali, kayısı, iğde, erik, kızılcık) 

Sert kabuklu meyveler (Ceviz, badem, fındık, kestane, Antep fıstığı) 

Akdeniz meyveleri (Zeytin, muz, incir, hurma, Trabzon hurması, yenidünya) 

Keyif bitkileri (kakao, çay, kahve) 

Üzümsü meyveler (Çilek, üzüm,böğürtlen, ahududu, incir, dut) 

Dünya'da Kaç Çeşit Meyve Vardır? 

 Dünyada mevcut gen merkezleri arasında yer alan hem Akdeniz Havzası hem de Yakındoğu içinde yer alan Türkiye, pek çok türü ve çeşidi olan bir gen merkezidir. Bu gün dünya üzerinde kültürü yapılan yaklaşık 138 meyve türünden, subtropik meyve türleri de dahil olmak üzere yaklaşık 75 kadar tür ülkemizde yetiştirilebilir. 

 Kirazlar Avrupalı, vişne ise, Anadolu kökenine sahiptir. İlk olarak da Orta Asya’da kültüre alınmış olan elma ve armut ağaçlarını Avrupa’ya İskender İran’dan getirdi. Üzüm kıtaların birbirinden ayrılması sonucunda ortaya çıkmıştı. Kuzey yarım kürede tersiyer dönemde üzüm vardı. Buzul çağında gelişen doğal koşullar sayesinde bu ortamı sağladı. Avrupa meyve çeşitliliği bakımından oldukça fakirdi. Bu bölgede sadece orman çilekleri, böğürtlen ve erik türleri vardı. İri çilekler ise, Kuzey Virginia ve Şili kökenlidir. Kayısı ve şeftali Orta Asya’da kültüre alındı. Romalılar ise, şeftaliyi 1. yüzyılda İran’dan getirdiler. Araplar ise, kayısı ağacını 8. yüzyılda Ermenistan’da gördüler. 

 Meyve Ağaçları Kaç Yaşında Meyve Verir? 

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 Meyve ağaçları, geleneksel bahçelerde 3. ya da 4. yıl meyve vermeye başlarken bodur meyve fidanları ise, genellikle 2. yıl sonunda istenen verime ulaşır. Bahçenin 4. yılında ise, ekonomik verime geçer. Yeni dikilen bir meyve fidanının kaç yılda meyve vereceği dikilen fidanın yaşı ve kök yapısı ile doğrudan alakalıdır. Satın aldığınız kayısı fidanı klasik anaçlı yani kök sistemine sahipse meyve vermesi, çoğunlukla 4 yılı bulur. Dikilen kayısı fidanı bodur ya da yarı bodur bir meyve fidanı ise, 1-2 yıl sonra rahatlıkla o ağaçtan ürün alabilirsiniz. Yarı bodur ya da bodur meyve fidanları hem daha az yer kaplar hem de daha erken bir süre içinde ürün verir. Meyve hasadını en kısa süre içinde yapabilmek için doğru topraklarda, doğru iklimde doğru bir meyve yetiştirmeniz gerekir. Bulunduğunuz iklime uygun meyve ağaçlarını tercih ederek düzenli ve doğru bir bakım ile kısa bir süre içinde meyvelerinizi almaya başlayabilirsiniz.

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