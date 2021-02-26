Meyve Veren Ağaç Taşlanır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Meyve veren ağaç taşlanır atasözü başarılı kimseleri kıskananların iftirası olarak tanımlamak doğru olacaktır.

Meyve Veren Ağaç Taşlanır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Meyve veren ağaç taşlanır atasözünün TDK sözlüğünde göre anlamı şudur;

- 'Bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimseler kıskanılır, eleştirilir ve işlerini yapmaları zorlaştırır. ` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani başarılı kimseleri kıskanarak kötü duruma sokmaya çalışırlar buna da atalarımız meyve veren ağaç taşlanır demiştir.

Meyve Veren Ağaç Taşlanır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

Meyve veren ağaç taşlanır atasözü sıklıkla duyduğumuz ve kullandığımız atasözüdür. Özellikle dışarıdan gelen kötü iftiralara karşı kullanılan bir atasözüdür. Bu atasözünü cümle içinde kullanımına örnek verecek olursak;

- Annem benim başarım hakkında kötü ithamlarda bulunanlara meyve veren ağaç taşlanır diyerek beni savundu.