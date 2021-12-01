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Meydan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Meydanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Meydan#Eş Anlamlısı
Meydan kelimesinin eş anlamlısı nedir Meydanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Kişiler iletişime geçerken anlamı bilinen kelimeleri tercih ediyor. Anlamı bilinmeyen kelimeler kişiler tarafından tercih edilmiyor. Meydan kelimesi de anlamı bilinen bir kelimedir. Eş anlamı konusunda araştırma yapılan bir kelimedir. Meydan sözcüğünün eş anlamları hakkında yapılan araştırmalar bulunuyor. Meydan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Meydanın eş anlamı ile örnek cümleleri detayları ile derledik.

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Eş anlamı konusunda araştırmalar oldukça detaylı yapılıyor. Meydan kelimesinin eş anlamlarıyla ilgili bireyler bilgi toplamak istiyor. Meydan kelimesi, alan ve ortalık sözcükleriyle aynı anlamdadır.

 Meydan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı olan kelimelerin tamamı aynı anlamı ifade ediyor. Aynı anlamda olan farklı sözcükler, cümle içerisinde belirlenen anlamıyla kullanılıyor. Meydan kelimesinin de sahip olduğu farklı eş anlamlar vardır. Meydan kelimesi yerine kullanılan sözcükler merak edilerek araştırılabiliyor. Meydan kelimesi yerine, alan kelimesi tercih edilebiliyor. Alan veya meydan kelimesi aynı anlamda olan kelime türleridir. Her birey meydan veya alan kelimelerini tercih edebilir.

 Meydanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

Meydan kelimesinin sahip olduğu eş anlamlı kelimelerle ilgili örnek cümle araştırılabiliyor. Alan veya ortalık kelimeleriyle ilgili kurulan cümleler, kişilerin merak ederek araştırdığı bir bilgidir. Meydan kelimesi yerine cümle içerisinde alan veya ortalık kelimesi tercih edilebiliyor. Alan ve ortalık kelimesiyle ilgili örnek cümleler şu şekildedir;

Misafirler geldiğinden beri ortalık çok dağıldı.

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Herkes belirlenen alan içerisinde toplansın.

 

 

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