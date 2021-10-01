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Mevta ne demek? Mevta kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Mevta
Mevta ne demek Mevta kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Eski bir kelime olması ile beraber mevta sözcüğü Türkçede yerleşik şekilde günümüzde hala değerlendirilen kelimelerden biridir. Peki, mevta ne demek? Mevta kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Kökeni Arapça olan mevta kelimesi Türkçede hala güncel olarak değerlendirilen sözcüklerden biridir. Gerçek anlamını yanı sıra amaca uygun şekilde mecazi olarak da günümüzde ele alınıyor.

 Mevta Ne Demek?

 Mevta kelimesi, ‘Ölü ya da ölmüş kimse’ şeklinde ifade edilmekte ve kullanılmaktadır. Yani aynı zamanda vefat eden bir kişi için öne çıkan bir sözcüktür.

 Mevta Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Mevta kelimesinin anlamı Türkçe üzerinden ölmüş kimse ya da ölü biçiminde anlatılmaktadır. Özellikle mevta olmak üzerine kelime grubu kapsamında kullanıldığını söylemek mümkündür.

 ‘’O geçen sene mevta oldu.’’

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türkiye konumu üzerinden ele alındığı vakit mevta kelimesi ‘ölmüş kimse’ şeklinde anlatılmaktadır. Yani bu dünyadan göç eden ve öbür dünyaya giden kişi için ele alınır ve değerlendirilir. Bu anlamları ile beraber tek başına ya da cümle içerisinde amaca uygun kullanılabilir.

 

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