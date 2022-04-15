Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Mevsuf Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mevsuf Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mevsuf Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mevsuf Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İlk kez duyulan kelimeler, kişilerde merak uyandırmaktadır. Bu nedenle internet üzerinde en sık yapılan araştırmaların birçoğu kelime anlamları üzerinedir. Bilmediğimiz kelimeler ile günlük hayatta karşılaşabileceğimiz gibi bulmacalar ya da bilgi yarışmalarında da karşılaşabiliriz. Anlamı pek bilinmeyen kelimeler arasında mevsuf sözcüğü de vardır. Mevsuf ne demek? Ne anlama gelir? Mevsuf kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Mevsuf, aslında Osmanlıca kökenli olan bir sözcüktür. Ancak geçmişte bu kelime ile Arapçada da karşılaşmak mümkündür. Dilimizde de kullanılan bu kelime, günümüzde pek sık kullanılmasa bile zaman zaman karşımıza çıkabilmektedir. 

 Mevsuf Ne Demek? Ne Anlama Gelir? 

 Osmanlıda mevsuf kelimesi vasıflı kişiler için kullanılmaktaydı. Yani bir sıfatı olan, bir sıfat ile anlatılan kişiler için kullanılmaktaydı. Bu anlamlarının yanı sıra tanımlanmış ve nitelenmiş anlamlarına da gelmektedir. Kendisine bir sıfat verilmiş olan anlamına gelen mevsuf sözcüğü, günümüzde ise bir niteliği olan, bir özellik ile nitelendirilmiş olan yani nitelikli olan anlamlarına gelmektedir. 

 Mevsuf Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Dilimizde kullanılmakta olan bütün kelimelerin anlamına hakim olmak mümkün değildir. Bu yüzden bilmediğimiz kelimeler ile karşılaştığımız da güvenilir kaynaklardan anlamlarına ulaşmak mümkündür. Türk Dil Kurumu kaynakları bu konuda en doğru kaynaktır. Mevsuf kelimesinin TDK sözlük anlamı ise birini benzerlerinden ayıran özelliklere sahip olma ve nitelenmiş olan şeklinde açıklanmıştır. Kısaca nitelikli olan nitelikleriyle belli olan anlamlarına gelmektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk