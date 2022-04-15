Mevsuf Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mevsuf Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mevsuf, aslında Osmanlıca kökenli olan bir sözcüktür. Ancak geçmişte bu kelime ile Arapçada da karşılaşmak mümkündür. Dilimizde de kullanılan bu kelime, günümüzde pek sık kullanılmasa bile zaman zaman karşımıza çıkabilmektedir.

Mevsuf Ne Demek? Ne Anlama Gelir?

Osmanlıda mevsuf kelimesi vasıflı kişiler için kullanılmaktaydı. Yani bir sıfatı olan, bir sıfat ile anlatılan kişiler için kullanılmaktaydı. Bu anlamlarının yanı sıra tanımlanmış ve nitelenmiş anlamlarına da gelmektedir. Kendisine bir sıfat verilmiş olan anlamına gelen mevsuf sözcüğü, günümüzde ise bir niteliği olan, bir özellik ile nitelendirilmiş olan yani nitelikli olan anlamlarına gelmektedir.

Mevsuf Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Dilimizde kullanılmakta olan bütün kelimelerin anlamına hakim olmak mümkün değildir. Bu yüzden bilmediğimiz kelimeler ile karşılaştığımız da güvenilir kaynaklardan anlamlarına ulaşmak mümkündür. Türk Dil Kurumu kaynakları bu konuda en doğru kaynaktır. Mevsuf kelimesinin TDK sözlük anlamı ise birini benzerlerinden ayıran özelliklere sahip olma ve nitelenmiş olan şeklinde açıklanmıştır. Kısaca nitelikli olan nitelikleriyle belli olan anlamlarına gelmektedir.