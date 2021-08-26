Mevsimsel Adet Gecikmesi Hangi Aylarda Olur, Ne Zaman Ve Ne Kadar Sürer?

Adet; her ay kadınların yaşamış olduğu hormonel bir vaziyet şeklinde kabul edilmekle beraber kimi zaman adet tarihlerinde bir gecikme olabilmektedir. Adet gecikmesi ile pek çok sorunun araştırıldığını belirtmek önemlidir. Normal adet döngüsü; 21 ile 35 gün arasında değişmektedir. Ancak bu vakitten önce ya da sonra adet olunması, sağlıklı değildir. Bilhassa 35 günü geçen adet dönemi, gecikme şeklinde kabul edilmektedir. Bu durumu yaşayan kadınlar, nedenlerini araştırmaktadırlar. Adet gecikmesinin nedenlerden biri de mevsimsel sebeplerdir.

Kadınlarda adet gecikmeleri türlü sebeplerden ötürü ortaya çıkmaktadır. Senede bir veya iki defa karşılaşılan bu gecikme durumları normal karşılanmaktadır. Fakat aksi halde senede ikiden fazla yaşanan adet gecikmeleri için mutlaka olarak bir uzmana gitmek gerekmektedir. Mevsimsel sebeplerin yanı sıra başka sebeplerden ötürü de adet gecikmesi de yaşanabilmektedir. Adet gecikmesi yaşayanların, kendi durumlarını değerlendirerek, doktora gitmeleri önemlidir. Adet gecikmesi, kişiden kişiye farklı olabilir.

Mevsimsel Adet Gecikmesi Hangi Aylarda Olur?

Kadınların her ay yaşamış oldukları adet döngüsü, kimi vakitlerde değişim göstermektedir. Bilhassa mevsim geçişleri, adet dönemini en fazla etkileyen vaziyetlerden birisidir. Kişiye göre farklılık gösteren durumlardan birisi olan adet gecikmesi, kadınların hormonlarına göre de değişiklik gösterebilmektedir.

Mevsimsel Adet Gecikmesi Ne Zaman Olur?

Kadınlarda; 21- 35 gün arasındaki adet döngüsü, normal olarak kabul edilmektedir. Ancak aksinin olması, hormonal anlamda bozukluklar, ruhsal anlamda yaşanan stres gibi durumlardan ötürü oluşabilmektedir. Bu adet gecikmeleri de kadınlarda stres ve sıkıntı yaratmaktadır. Adetin gecikmesini sağlayan birden fazla unsur vardır. Bu yüzden adet gecikmesi yaşandığı zaman hekime gitmek önemlidir.

Gerekli değerlendirme ve testler yapıldıktan sonra adet gecikmesinin sebepleri araştırılmaktadır. Günümüzde; ilaç kullanmak, stres, hastalık, aşırı şekilde kilo almak, yaşa bağlı sebepler ve polikistik over sendromu gibi durumlardan ötürü de adet gecikmesi olabilir. Gebelikten ötürü adet düzensizliğinin de oraya çıkması muhtemeldir. Bütün bunların dışında mevsimsel olarak adet gecikmesinin de yaşandığı söylenebilir. Mevsimsel olarak yaşanan adet düzensizlikleri, her kadına göre değişebilir. Bu yüzden belli bir zaman dilimi belirtmek doğru olmayacaktır. Mevsimsel olarak yaşanan adet düzensizlikleri; hormonlara bağlı olarak da meydana gelebilmektedir.

Mevsimsel Adet Gecikmesi Ne Kadar Sürer?

Mevsimsel adet gecikmesi; stres, sıkıntı, aşırı kilo veya zayıflama, doğum kontrol ilaçları, türlü ilaçlar, kronik hastalıklar, kistler gibi pek çok durumdan ötürü ortaya çıkabilmektedir. Mevsimsel adet gecikmesinin nedenini sadece mevsime bağlamak doğru değildir. Mevsimsel adet gecikmesi; her kadında farklı olabilmektedir. Mevsimsel adet gecikmesine sebep olan durumlar içerisinde, hormonal sorunlar da yer almaktadır.

Mevsimsel adet gecikmesi durumu; bireye ve hormonlarına bağlı şekilde değişmektedir. Bu durum adına belirli bir zaman vermek doğru değildir. Bu durumu yaşayan bireyler mutlaka olarak bir uzman hekime görünmelidir. 21 ile 35 gün aralığında görülmüş olan adet dönemi normaldir. Fakat 35 günden sonra adetin gelmemesi durumunda, adet gecikmesinin meydana geldiği söylenebilir. Bu aralık dışında bilhassa 35 günü geçen zaman diliminde doğrudan doktora başvurmak, kişinin sağlığı açısından gereklidir. Gerekli muayene yapılarak, bireye göre tedavi uygulanacaktır.