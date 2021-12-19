Mevhibe Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mevhibe Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mevhibe kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Armağan

2- Mükafat

3- Caziye

4- Ödül

5- İhsan

6- Bağış

7- İyilik

8- Kayra

9- İnfak

10- Muavenet

Mevhibe Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

1.yüzyılda literatüre girmiş olan mevhibe kelimesinin sözlük anlamı karşılıksız iyilik yapmaktır. İhsan ve ödül anlamına da gelen bu sözcük dini kitaplarda sık sık kullanılır. Allah'ın insanlara sınırsız ve karşılıksız bir şekilde bahşettiği tüm nimetler mevhibe-yi payidar yani sonsuz iyilik olarak nitelendirilir.

Mizantopi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Mevhibe kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Karşılık beklemeden yapılan iyilik, lütuf

İkinci Anlamı: Ödül, armağan

Mevhibe Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Allah'ın insanlara bahşettiği en büyük iki mevhibe, akıl ve iradedir.''