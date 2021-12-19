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Mevhibe Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mevhibe Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mevhibe Ne Demek#Mevhibe
Mevhibe Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mevhibe Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mevhibe kelimesi mevhip fiilinden türetilmiştir. Mevhip, bahşetmek, ihsan etmek anlamına gelirken, mevhibe de hem lütuf hem de bahşiş anlamına gelir. Bazı kaynaklarda ve eski metinlerde, mevhibe sözcüğü ödül ve hediye anlamında da kullanılır. Bu kelime birçok tamlamanın ve kalıp ifadenin içinde de yer alıyor. Örneğin mevhibe-i Hüsrev, Allah'ın insanlara bahşettiği lütuf manasına gelir. Mevhibe ne demek, ne anlama gelir? Mevhibe kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

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 Mevhibe kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Armağan

2- Mükafat

3- Caziye

4- Ödül

5- İhsan

6- Bağış

7- İyilik

8- Kayra

9- İnfak

10- Muavenet

 Mevhibe Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 1.yüzyılda literatüre girmiş olan mevhibe kelimesinin sözlük anlamı karşılıksız iyilik yapmaktır. İhsan ve ödül anlamına da gelen bu sözcük dini kitaplarda sık sık kullanılır. Allah'ın insanlara sınırsız ve karşılıksız bir şekilde bahşettiği tüm nimetler mevhibe-yi payidar yani sonsuz iyilik olarak nitelendirilir.

 Mizantopi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Mevhibe kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Karşılık beklemeden yapılan iyilik, lütuf

 İkinci Anlamı: Ödül, armağan

 Mevhibe Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Allah'ın insanlara bahşettiği en büyük iki mevhibe, akıl ve iradedir.''

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#Mevhibe Ne Demek#Mevhibe

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