Mevduat Nedir Ve Türleri Nelerdir? Mevduatın Tanımı Ve Hakkında Bilgi

Bankacılık terimlerinde mevduat çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenle de mevduat hesaplarının açılması, takip edilmesi ve belirli periyotlarda raporlanması oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Mevduat Nedir?

Bankacılık işlemlerinin ilk adımı bir mevduat oluşturmaktır. Banka müşterilerinin, bir kısmını veya tamamını nakit olarak çekebilecekleri paraya mevduat ismi verilmektedir. Bir banka hesabında bulunan para müşterinin mevduatını ifade etmektedir. Bu mevduat üzerinden nakit işlemi yapılabildiği gibi diğer finansman araçları üzerinden de mevduat ile işlem yapılabilmektedir.

Mevduat Türleri Nelerdir?

İki çeşit mevduat bulunmaktadır. Mudiler Açısından Mevduat Türleri ve Vade Açısından Mevduat Türleri olarak iki kategoriye bölünen mevduat türleri kendi içinde de ayrılmaktadır.

Mudiler Açısından Mevduat Türleri;

- Tasarruf Mevduatı (Kişiye özel bankaların sunduğu imkanlar dahilinde birikimlerin değerlendirilmesi açısından tercih edilen hesaptır)

- Resmi Kurumlar Mevduatı (Gelir elde eden veya para aktarımının olduğu resmi kurum ve kuruluşların açtığı banka hesabıdır)

- Ticari Kuruluşlar Mevduatı ( Ticari olarak faaliyetlerinden gelir elde eden kişi ve kurumların açtırdığı hesaplardır)

Vade Açısından Mevduat Türleri

- Vadeli Mevduat (Yatırılan mevduatın belirli bir süre çekilmeyeceği garantisi verilerek faiz geliri elde edilen hesaplara verilen isimdir)

- Vadesiz Mevduat (Normal banka hesabının açılması ile herhangi bir faiz işlemine tabi olmayan banka hesaplarına verilen isimdir)

- İhbarlı Mevduat (Belirli bir para miktarının üstü için açılabilen bu hesapta para çekebilmek için bankaya bir hafta öncesinden ihbar çekilmesi gerekmektedir.

- Birikimli Mevduat (Yıllık faiz geliri elde eden kişilerin, bu faizlerin tutarının aktarıldığı hesaba verilen isimdir)

Mevduat Hakkında Genel Bilgiler

Bankacılık seçeneklerinin çoğalması ile birlikte mevduat çeşitleri de artmıştır. Bu durum her bankanın kendi yönetmeliğine göre mevduatlara faiz imkanı da getirmiştir. Vadesiz mevduat hesabı hariç diğer tüm mevduat çeşitlerinde bankaların verdikleri faiz oranı ile birlikte paranın aylık ve yıllık faizler ile değerlendirilmesi mümkün hale getirilmiştir.