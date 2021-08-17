Mevduat hesabı nedir? Mevduat hesabı nasıl açılır, kapanır ve kullanılır?

Mevduat hesabına tasarruf mevduatı ya da işlem hesabı adı da verilir. Hesap sahibi tarafından para yatırılmasına ve paranın çekilmesine imkân veren başka herhangi bir banka hesabı cinsine ilişkin olan bir hesap türünü oluşturur.

Yapılan işlemler banka defterlerine kaydedilir. Ortaya çıkan bakiye ise banka için bir yükümlülük şeklinde kaydedilmektedir ve bankanın müşteriye ödemesi gerekli olan tutarı temsil eder. Kimi bankalar, bu hizmet için belirli bir ücret talep etmeyi tercih ederken kimi bankalar da yatırılan fonların üstüne müşteri faizini ödeyebilir.

Mevduat Nedir?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.

Vadeli Mevduat Nedir?

Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir. Müşteri vadeli hesaplar içerisinden de dilediği vakit para çekme yetkisine sahiptir. Ancak vadenin bitiminden önce para çekmek istenmesi durumunda kazanılan faiz üstünden indirim yapılır ya da faiz hakkı kaybedilir.

Mevduat Hesapları Nelerdir?

Bireysel müşterilerin açmış olduğu hesaplara “tasarruf mevduatı ”adı verilir. İş yerleri adına açılmış olan hesaplara “ticari mevduat ”adı verilir. Bankaların öbür bankalar içerisinde açmış olduğu hesaplara “bankalar mevduatı” adı verilir. Bununla birlikte resmi olan kurumların bankalarda açmış olduğu hesaplara da “resmi mevduat hesapları” adı verilir.

Mevduat bankalarında açılmış olan hesaplar “mevduat hesabı” adını alırken katılım bankalarında açılmış olan bu türdeki hesaplar “özel cari hesap” ismini alır. Mevduat hesapları yaygın bir biçimde vadesiz ve vadeli mevduat hesapları şeklinde iki kısma ayrılır. Katılım bankalarında açılmış olan vadesiz mevduat hesapları ise “özel cari hesap” adıyla anılır iken, vadeli hesaplar “katılma hesabı” adı ile anılır.

Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Vadeli mevduat hesabını açabilmek de vadesiz mevduat hesabını açabilmek kadar kolaydır. On sekiz yaşını tamamlamış olan bütün bireyler vadeli mevduat hesabını açtırabilir. Bu işlem için bankanın kişilerden istemiş olduğu belgeler ile şubeye giderek hesap açılış protokolü imzalamak gereklidir. Daha sonra ise hesap formunu doldurmak gerekir. Şubede bulunan yetkililere vadeli mevduat hesabına yatırılacak olan paranın ne kadar süre ile bağlanmasının arzu edildiği ve yatırmak istenilen tutar iletildiğinde hesap açılış işlemleri tamamlanmış olur. Vadeli hesaba yatırmak istenilen tutar diğer hesaplardan da transfer edilebilir ya da direkt olarak şubeden yatırılabilir.

Mevduat Hesabı Nasıl Kapatılır?

Bankaların dijital ortamlar içerisinde çok daha aktif olarak hizmet sunmaya başlamasından dolayı bazı bankalar hesap açma ya da hesap kapatma işlemlerini çevrim içi olan ortamlar üstünden gerçekleştirmektedir. Bundan dolayı bahsedilen bu metotların kullanılması ile banka hesabı internet üzerinden kolay ve oldukça pratik bir şekilde kapatılabilir. Ancak bankada bunun gibi bir teknik bulunmuyor ise, şubeye giderek de mevduat hesabı rahat bir şekilde kapatılabilir. Eğer bankada online olan adımların kullanılması ile işlemler gerçekleştirilebiliyorsa, diğer adımları tercih etmeye ihtiyaç yoktur. İnternet bankacılığı kullanılarak direkt şekilde işlem yapılabilir ya da müşteri hizmetlerinin aranılması ile de hesap kapatılabilir.