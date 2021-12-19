Mevat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mevat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte Omicrondaki gizemli semptom... Doktorlar açıkladı Sadece geceleri görülüyorİşte Omicron'daki 'gizemli semptom'... Doktorlar açıkladı! Sadece geceleri görülüyor#Omicron Varyantı
Galatasarayda Fatih Terimden sert sözler Yanına kar bırakmayacağızGalatasaray'da Fatih Terim'den sert sözler! "Yanına kar bırakmayacağız"#Galatasaray
Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Sıcaklık 10 derece düşecekMeteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sıcaklık 10 derece düşecek#Hava Durumu
Canlı | Fenerbahçe-Beşiktaş maçı başladıCanlı | Fenerbahçe-Beşiktaş maçı başladı!#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımı faize ezdirmeyeceğimCumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımı faize ezdirmeyeceğim#İstanbul
Bakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklamasıBakan Bilgin duyurdu... Flaş AGİ ve emekli maaşı açıklaması#Agi
Görenler hemen ekiplere haber verdi... Korkunç halde bulunduGörenler hemen ekiplere haber verdi... Korkunç halde bulundu#Mersin
Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHKden flaş toplantı VAR kayıtlarını dinleyip...Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHK'den flaş toplantı! VAR kayıtlarını dinleyip...#Galatasaray
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay... Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Yetişkin insanlar neden bebek gibi konuşurYetişkin insanlar neden 'bebek gibi' konuşur? #İlişkiler
New York Times deşifre etti... ABDyi sarsan satırlar Dikkat çeken Türkiye detayıNew York Times deşifre etti... ABD'yi sarsan satırlar! Dikkat çeken Türkiye detayı #ABD
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?#Kennedy Suikastı
Doktorlar bile inanamadı... Bu bir rekor Tam 156 tane...Doktorlar bile inanamadı... Bu bir rekor! Tam 156 tane...#Hindistan
Ameliyat olan Seren Serengilin son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştıAmeliyat olan Seren Serengil'in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı#Seren Serengil
Tarihi an Türksat 5B uzaya gönderildiTarihi an! Türksat 5B uzaya gönderildi#Türksat5b
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Mevat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mevat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mevat Ne Demek#Mevat
Mevat Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mevat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kelimelerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak verimli diyaloglar kurabilmek için son derece önemlidir. Kelime bilgisi olmayan kişilerin diyalog kalitesi diğer kişilerden daha düşüktür. Bu yüzden kişinin kullandığı kelimeler hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Mevat kelimesinin ne anlama geldiğini ve TDK sözlük anlamının ne olduğunu sizin için detaylı olarak derledik.

Haberin Devamı

 Mevat kelimesi sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime özellikle edebi metinlerde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bunun yanı sıra günlük hayatta kurulan diyaloglarda da yer alıyor. Mevat kelimesinin genel anlamı canlı olmayan, cansız demektir. Bu kelime sahipsiz ve işlenmemiş toprakları ifade etmek için kullanılır.

 Mevat Ne Demek?

 Mevat kelimesi cansız demektir. Genel olarak kimsenin bir fayda sağlamadığı işlenmemiş ve sahipsiz bir toprak anlamında kullanılıyor. Boş ve kullanılmayan sahipsiz topraklar bu kelime ile tanımlanıyor.

 Mevat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Mevat kelimesi TDK verilerine gör canlı olmayan şeyler demektir. Cansız ve kullanılmayan cisimleri tarif etmek için bu kelime kullanılır. İşlenmeyen ve sahipsiz olan topraklar da mevat kelimesi ile tarif edilir. Yerleşim yerinden uzak ve kimsenin faydalanmadığı topraklar da mevat toprak olarak biliniyor. Kısacası mevat kelimesi cansız, verimsiz, işlenmeyen, yerleşim yerlerinden uzak ve kimseye bir fayda sağlamayan toprak anlamına gelmektedir. Kimseye bir yararı dokunmayan herkesten uzak duran kişiler de mevat kelimesi ile tarif ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevat Ne Demek#Mevat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat