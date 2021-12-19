Mevat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mevat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mevat kelimesi sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime özellikle edebi metinlerde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bunun yanı sıra günlük hayatta kurulan diyaloglarda da yer alıyor. Mevat kelimesinin genel anlamı canlı olmayan, cansız demektir. Bu kelime sahipsiz ve işlenmemiş toprakları ifade etmek için kullanılır.

Mevat Ne Demek?

Mevat kelimesi cansız demektir. Genel olarak kimsenin bir fayda sağlamadığı işlenmemiş ve sahipsiz bir toprak anlamında kullanılıyor. Boş ve kullanılmayan sahipsiz topraklar bu kelime ile tanımlanıyor.

Mevat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Mevat kelimesi TDK verilerine gör canlı olmayan şeyler demektir. Cansız ve kullanılmayan cisimleri tarif etmek için bu kelime kullanılır. İşlenmeyen ve sahipsiz olan topraklar da mevat kelimesi ile tarif edilir. Yerleşim yerinden uzak ve kimsenin faydalanmadığı topraklar da mevat toprak olarak biliniyor. Kısacası mevat kelimesi cansız, verimsiz, işlenmeyen, yerleşim yerlerinden uzak ve kimseye bir fayda sağlamayan toprak anlamına gelmektedir. Kimseye bir yararı dokunmayan herkesten uzak duran kişiler de mevat kelimesi ile tarif ediliyor.