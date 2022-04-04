Meunet Nedir, Neye Denir? İnsanlarda Görünen Olağan Üstü Haller Nelerdir?

Haberin Devamı

Allah (c.c.) istikamet üzerinde olan kullarına hem bu dünyada hem de ahiret hayatında güzellikler bahşetmektedir. Elbette Allah (c.c.) emir ve yasaklarına uyan takva sahipleri kullarını karşılıksız bırakmayacaktır.

Meunet Nedir, Neye Denir?

Şekil olarak mucize gibi görünen ancak nitelik yönünden farkı bulunan bazı olağanüstü haller ile karşılaşmak mümkün olabilmektedir. Allah (c.c.) mucizeleri peygamberlere vermiştir. Aynı zamanda mucize dışı olağanüstü hallerde peygamber dışında veli kullarda görülmektedir. Mucizelerin taklidi ve aynı şeylerin tekrar yapılması mümkün değildir.

Meunet terimi de bu kapsamda değerlendirilen kolaylık ve yardım anlamına gelen bir kelimedir. Davranışları, ahlakı ve amelleri iyi olan bazı kullarda ortaya çıkan ve olağanüstü olarak adlandırılan hale meunet adı verilir. Yüce Allah (c.c.) Veli olan bir kuluna bu durumu nasip edebileceği gibi Veli olmayan Müslüman bir kuluna da bu durumu nasip edebilir. Allah (c.c.) bu kuluna darda kaldığı yada sıkıntıya düştüğü zamanlarda olağanüstü bir şekil ile yardım ederek bu darlık ve sıkıntıdan kurtarır.

Haberin Devamı

İnsanlarda Görünen Olağan Üstü Haller Nelerdir?

İnsanlarda bazı olağanüstü haller görülebilmektedir. Allah (c.c.) bu halleri peygamberlerine, Allah dostlarına, veli kullarına ve ahlak ile iyi amel sahibi kullarına bahşetmektedir. Bu haller şu şekilde açıklanabilir:

- Mucize; Allah (c.c.) mucizeleri peygamberlerine bahşetmiştir. Burada Allah (c.c.) insanların elçilerinin sözlerine inanmasını murat etmiştir. Bu mucize hiçbir şekilde taklit edilemez çünkü bu durum sadece ilahi bir güç ile yapılabilir. Aslında çevreye bakıldığında birçok mucizeye şahit olmak mümkündür.

- Keramet: izzet, iyilik ve güzellik manalarına gelmektedir. Allah (c.c.) dinin hükümlerine titiz bir şekilde uyan, peygamberlere gönülden bağlanan, kitabın emir ve yasaklarına uyan bu şekilde Allah’ın (c.c.) sevgisini kazanan veli kişilere nasip ettiği olağanüstü hallere keramet adı verilmektedir.

- İlham; kalpte belirmekte olan bilgilere ilham adı verilir. Bu şekilde kişi kalbinde beliren bilgiye göre doğru bir seçeneği seçebilir. Bu durumda olağanüstü bir haldir.