Metronom Nedir Ne İşe Yarar? Metronom Nasıl Kullanılır?

Müzik ruhun ve bedenin manevi gıdası sayılır. Müzik olmayan bir dünya nasıl olurdu acaba! Öyle ki herhangi bir melodinin olmadık bir yerinde kendinizden geçebilir ve bu melodi sizi çok başka diyarlara götürebilir. İyi bir melodinin ya da iyi bir müzikal eserin oluşabilmesi için gerekli pek çok materyal ve argümanlar vardır. Bunlardan bir tanesi de metronomdur.

Metronom Nedir Ne İşe Yarar?

Fransız kökenli “Metronome” kelimesinden dilimize geçmiştir. Anlamı ise ölçü düzenleyen demektir. Metronom herhangi bir müzik parçasını hangi tempo ya da hız ile çalınması gerektiğini gösteren bir araçtır. Sabit bir ritim elde etmek için “tık, tık” şeklinde devamlı bir vuruş gerçekleştirir ve müzisyenler bu vuruşların temposuna göre müzikal eseri icra edebilirler. Hollanda’nın Amsterdam şehrinde yaşamış olan Dietrich Nikolaus Winkel tarafından, ilk olarak 1814 yılında icat edilmiştir.

Bu küçük ama etkili icat, müzik parçalarının çalınma şekli üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Metronomlar sayesinde özellikle amatör müzikçiler ritim ve tempoyu yakalama konusunda bir hayli aşama kaydetmiş ve profesyonel bir şekilde müzik yapabilmek için metronom aygıtından yardım almışlardır. Metronom kullanan müzisyenlerde, müzik kulağı gelişir, çaldığı şarkının temposunu ezberleyebilir, farklı enstrümanlara yatkınlığı oluşabilir, ritimde yapılacak hataları bertaraf edebilir.

Aynı zamanda sağlık alanında kullanılan bu aygıt, konuşma bozukluğu çeken kişilerin, konuşma egzersizlerini yaptıkları sırada takip ettikleri bir aygıt konumuna gelmiştir. Örneğin hasta, her bir metronom vuruşunda bir kelime söyleyerek sürekli bir egzersiz yapmış ve metronom sayesinde konuşma bozuklukları azaltılmıştır.

Metronom Nasıl Kullanılır?

Teknolojinin ilerlemesiyle metronom çeşitleri de artmıştır. Mekanik metronomlar, içerisinde bir adet madeni çubuğun belli bir ritim içerisinde sağ ve sol yapmasıyla çıkan “tik, tak” sesi ile çalışır. Bu metronomda ritim el ile ayarlanabilir. Dijital Metronomlarda ise durum daha faklıdır. Mekanik metronomların tam tersine fiziki bir metal çubuk bulunmamakta, ayarlanan ritim dijital olarak bu metronomdan çıkmaktadır.