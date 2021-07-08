Metraj Nedir, Nasıl Öğrenilir? Sinemada Uzun Ve Kısa Metraj Ne Anlama Gelir?

Metraj kelimesine sinema haberlerini incelerken sıklıkla rastlamışızdır. İzlediğimiz ve beğendiğimiz filmlerin özelliklerini araştırırken kısa metraj ya da uzun metraj yapıldı gibi bilgilendirmeleri mutlaka okumuşuzdur.

Metraj Nedir?

Bir yapıyı meydana getiren elemanların oluşturulması için kullanılacak ürünlerin ya da işlerin miktarının tespit edilmesi gerekçesiyle her bir elemanın ayrı ayrı ölçülmesi, bu sonuçların bir dosyaya aktarılarak iş kalemleri miktarlarının detaylı olarak hesaplanması işlemine metraj denmektedir.

Metraj işlemi sinema sektöründe, inşaat sektöründe, mühendislik gibi alanlarda ayrı ayrı kullanılmaktadır. Üstelik metraj, kullanıldığı alana göre de çeşitlere ayrılmaktadır.

Bu bakımdan metraj oluşturabilmek için kullanılacağı alan, hesaplama şekli ve öğrenilmesi gibi olguları da beraberinde getirmektedir.

Metraj yeni projelerde direk olarak yapılabildiği gibi olan projelerde de uygulanabilmektedir. Örneğin sinema metrajı ayrı bir alana ait metraj işlerini kapsamaktadır. Sinema alanında yer alan film ürünleri buna örnek teşkil etmektedir.

Metraj Nasıl Öğrenilir?

Metrajın öğrenilmesi metraj tekniğinin uygulanacağı alana göre değişmektedir. Bir inşaat sektöründe metraj öğrenimiyle bir sinema sektöründeki metraj öğrenimi birbirinden farklı özellikleri içermektedir.

Sinema sektöründe metraj tanımında yer alan ürün kelimesini filmler oluştururken inşaat sektöründe metraj tanımında yer alan ürün kelimesini tığla, beton gibi elemanlar oluşturmaktadır.

Sinemada metraj öğrenmek için bir film projesi geliştirilmesi gerekmektedir. Sinema ve televizyon bölümünü okuyan öğrenciler bu alandaki metraj yapım filmlerini kolaylıkla üretebilmektedir. Metrajı öğrenmek için hangi alanda metraj teriminin yapılacağını bilmek ve bu alandaki projeleri, kitapları hatta filmleri izlemek ve incelemek gerekmektedir.

Sinemada Uzun ve Kısa Metraj Ne Anlama Gelir?

Tam uzunluktaki filmleri tanımlamak için kullanılan sinema terimine uzun metraj denmektedir. Kısa metrajlı film ise kısa film olarak geçmektedir. Burada yer alan uzun film ve kısa filmden kasıt edilen filmlerin süreleridir. Bir film bir saatte olabilmekte üç saatte üretilebilmektedir.

Tanım üzerinde yer alan kısa ve uzun sürelerle ilgili evrensel bir uzlaşmaya varılamamıştır. Fakat Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimsel Akademilerine göre kısa metraj olan filmlerin süresine jenerik de dahil edilerek 40 dakika ya da daha kısa olarak verilmiştir.

Buradan da anlayacağımız gibi metraj ilgili ürünün uzunluğu ya da kısalığıdır. Genellikle 40 dakikadan uzun süren filmler uzun metraj sinema filmi olarak geçmektedir.

Kısa metraj film uzun metraj filmlerindeki süreyi karşılayamayacak nitelikle üretilmiş filmlerdir. En fazla 40 dakika olarak üretilmektedir. Hatta kısa filmlerde bu süre 40 dakikanın da altında tercih edilmektedir.

Uzun metraj filmler piyasada daha çok var olmakta ve sürekli izlediğimiz filmlerdir. Kısa metraj filmlerde filmin konusu film süresi kısa olduğu için uzun ve karışık bir konu tercih edilmesi yerine ana tema verilerek sunulmaktadır.

Hikayeye göre uzun metraj film veya kısa metraj film olmasına da karar verilebilmektedir. Eğer tasarlanan hikaye uzunsa zaten uzun metraj film ortaya çıkacaktır. Hikaye kısaysa kısa metraj film üretilecektir. İlk hikaye üretilmeden önce film süresine de karar verilerek bu süre baz alınması dahilinde de hikaye üretilebilmektedir. Bu sinema filmini üretecek kişiye bağlı bir durumdur.

Kısa metraj filmler de en az uzun metraj filmler kadar etkileyici olabilmektedir. Örneğin Golden Shot filmi, Insıde filmi, Lights Out filmi, Cargo filmi kısa metraj filmlere birer örnektir. Uzun metraj filmlere örnek vermeye gerek yoktur. Çünkü uzun metraj filmler sinema sektöründe sürekli var olmaktadır. Muhtemelen en son izlediğiniz film 1 saati aşkın bir süreyle uzun metraj film listesinde yer almaktadır.