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Metot kelimesinin eş anlamlısı nedir? Metotun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Metot#Eş Anlamlısı
Metot kelimesinin eş anlamlısı nedir Metotun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Metot kelimesi birden fazla eş anlamlı karşılığı ile beraber günlük yaşamda yaygın kullanılmaktadır. Özellikle arka arkaya gelen cümleler için anlam karmaşası önlemek adına önemli bir yere sahiptir. Peki, metot kelimesinin eş anlamlısı nedir? Metodun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine merak edilen bilgileri derledik.

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Belli bir yöntemi ve yolu anlatan durum metot olarak bilinmektedir. Taşıdığı anlamı ile beraber birçok farklı alanda yaygın şekilde kullanılır. Aynı zamanda eş anlamda karşılıkları ile beraber önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün.

 Metot Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Metot kelimesi birçok değişik eş anlamlı sözcüğü ile öne çıkmaktadır. Her biri aynı anlam üzerinden birbirleri yerine kullanılabilir.

 - Yöntem

 - Usul

 - Sistem

 - Yoldam

 Bu şekilde yukarıda verilen sözcükler ile beraber günlük yaşamda cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilir. Tüm bu kelimeler eş anlamlı olarak birbirlerinin karşılıkları olmaktadır.

 Metodun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman metot kelimesinin eş anlamlısı birçok farklı sözcük üzerinden ifade edilmektedir. Bunlar içerisinde özellikle yöntem kelimesinin daha fazla kullanıldığını söylemek mümkün.

 ‘’Biz bu yöntemi kullanarak hedefe ulaşabiliriz.’’

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 ‘’Bu sistem bana pek doğru gelmedi.’’

 Bu şekilde farklı eş anlamlı sözcükleri ile beraber metot kelimesi cümle içerisinde karşılık bulunmaktadır. Aynı zamanda amaca uygun olarak tek başına veya cümle içerisinde değerlendirilir.

 

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