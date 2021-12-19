Metis Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Metis Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Metis kelimesinin Türkçedeki anlamı melez demektir. Karışık soylu kişileri ya da herhangi bir canlıyı ifade etmek için bu kelime sık sık kullanılır. Ayrıca bu kelime Antik Yunancada beceri veya hüner demektir. Yunan mitolojisinde tanrıların başı olan Zeus'un ilk karısı Athena'nın annesinin adı olarak bilinmektedir.

Metis Ne Demek?

Metis kelimesi Yunan mitolojisinde yer alan ve tanrıların başı olan Zeus'un ilk karısının annesidir. Metis kelimesinin Türkçede ki karşılığı ise melez ya da karışık soylu demektir.

Metis Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Metis kelimesinin TDK sözlük anlamı melez olarak ifade edilmektedir. Karışık soylu olarak da anlam kazanmaktadır. Ayrıca bu kelime Antik Yunancada hüner ya da beceri anlamına gelmektedir. Türkçede soyu karışık olan herhangi bir canlıyı tanımlamak için bu kelime sıklıkla kullanılır. Metis kelimesinin kısaca anlamı Türkçede melez ya soyu karışık olan, Yunan mitolojisinde ise hüner ve beceri demektir. Metis aynı zamanda yunan mitolojisinde yer alan tanrıların başı Zeus'un ilk karısı Athena'nın annesidir.