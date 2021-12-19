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Metis Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Metis Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Metis Ne Demek#Metis
Metis Ne Demek, Ne Anlama Gelir Metis Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kelimelerin anlamlarını bilmek o kelimenin hangi alanda ve nasıl kullanılacağını bilmek demektir. Kaliteli sohbetler ya da zengin metin içerikleri üretmek için kullanılan kelimelerin anlamlarını iyi bilmek gerekiyor. Sık karşılaşılan kelimelerden biri olan metis kelimesinin ne anlama geldiğini ve TDK sözlük anlamının ne olduğunu merak eden sizler için tüm detayları ile birlikte derledik.

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 Metis kelimesinin Türkçedeki anlamı melez demektir. Karışık soylu kişileri ya da herhangi bir canlıyı ifade etmek için bu kelime sık sık kullanılır. Ayrıca bu kelime Antik Yunancada beceri veya hüner demektir. Yunan mitolojisinde tanrıların başı olan Zeus'un ilk karısı Athena'nın annesinin adı olarak bilinmektedir.

 Metis Ne Demek?

 Metis kelimesi Yunan mitolojisinde yer alan ve tanrıların başı olan Zeus'un ilk karısının annesidir. Metis kelimesinin Türkçede ki karşılığı ise melez ya da karışık soylu demektir.

 Metis Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Metis kelimesinin TDK sözlük anlamı melez olarak ifade edilmektedir. Karışık soylu olarak da anlam kazanmaktadır. Ayrıca bu kelime Antik Yunancada hüner ya da beceri anlamına gelmektedir. Türkçede soyu karışık olan herhangi bir canlıyı tanımlamak için bu kelime sıklıkla kullanılır. Metis kelimesinin kısaca anlamı Türkçede melez ya soyu karışık olan, Yunan mitolojisinde ise hüner ve beceri demektir. Metis aynı zamanda yunan mitolojisinde yer alan tanrıların başı Zeus'un ilk karısı Athena'nın annesidir.

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