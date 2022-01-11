Metin2 sayfa görevleri nelerdir, nasıl başlar ve yapılır?

Haberin Devamı

Metin2 sayfa görevleri ile günlük görevleri yerine getiren kişi oyunda hızla yükselmeye başlamaktadır. Oyun içerisinde toplam 13 günlük oyun sayfası yer almaktadır. Oyunlar gün ilerledikçe yenilerek yeni günler eklenmektedir. Oyun içerisinde yer alan Uriel, Yüzbaşı ve Yu-Hwan ile birlikte bağlantılı görevler gün gün takip edilerek oynanmaktadır.

Metin2 Sayfa Görevleri Nelerdir?

Sayfa görevleri ile oyun akışı ilerleyen metin2 oyununda toplam 13 adet görev yer almaktadır. Bu oyunlar her bölümün başarı ile bitirilmesi ile devam etmektedir. Görevler ilerleme kaydedildikçe yenilenerek artmaktadır. Yüzbaşı ile alakalı biriken görevleri yerine getiren kişiler oyunun 32.seviyesine geldiğini anlamaktadır. İlk görev Uriel'e gitme olarak bilinmektedir. Ardından köyde bulunan seyyar satıcılara ulaşarak 20 adet gümüş kılıç götürün şeklinde devam etmektedir. Yapılan teslim sonrasında amaç weow altınını bulmaktır.

Haberin Devamı

Metin2 Sayfa Görevleri Nasıl Başlar?

Metin2 sayfa görevleri sırasıyla oyun içerisinde yer almaktadır. Uriel'e gitme ile başlayan oyun sonrasında weow altınını bulma yolculuğuna kadar devam etmektedir. Oyun içerisinde farklı koordinatlar verilmektedir. Bu koordinatlara ulaşarak görev yerine ulaşmak mümkündür. Sayfa görevleri gün gün başlayarak devam etmektedir. Her gün görev başında kişiler belirli bir ödül miktarı elde etmektedir. Oyun içeriklerini düzenli olarak takip etmek görevlerin düzgün bir şekilde yerine getirilmesine de yardımcı olmaktadır. Metin2 sayfa görevlerinin tamamı oyun içerisinde yer almaktadır.

Metin2 Sayfa Görevleri Nasıl Yapılır?

Metin2 sayfa görevleri nasıl yapılır sorusu bu oyunu merak eden pek çok kişi tarafından sorulan sorulardan biridir. Metin2 sayfa görevleri sırasıyla oyun içerisinde yer almaktadır. Düzenli olarak verilen bu oyun görevlerini sıra sıra yerine getiren kişiler bir sonrası aşamaya geçmektedir. Görevler bittikçe devamlı olarak yenisi eklenmektedir. Oyun bu şekilde günlük görevler halinde devam etmektedir.

Metin2 kullanıcıları için sayfa içerisinde belirli düzenleme ve koordinatlar oluşturulmuştur. Görevleri en iyi şekilde yerine getiren kişiler daha fazla ödül sayısına ulaşmaktadır. Oyundan yüksek kazanç ve ödül elde etmek isteyen kişiler günlük görevlerini başarı ile yerine getirmektedir. Görevler oyun içerisinde her güne ayrı olarak hazırlanmıştır. Gün içerisinde bu görevlere kolaylıkla erişim sağlanır.