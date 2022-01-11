Metin2 biyolog görevleri nelerdir ve nasıl yapılır? Biyolog görevleri hızlı nasıl yapılır ve kaç saate bir verilir

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Metin2, esas olarak çok oyunculu yapıya sahip ve çevrim içi istemci bir MMORPG rol yapabilme oyunu olarak tanımlanmaktadır. 2005 senesinin Mart ayı içerisinde Ymir Entertainment firması tarafından Kore'de yayınına başlamıştır. 2006 senesinde Gameforge 4D GmbH firması tarafından satın alınmıştır ve on yedi dilde hizmet sunmaya başlamıştır.

Metin2 Nedir?

Metin2; 2005 yılının Mart'ında Kore'de ve aynı zamanda Çin'de yayına başlamıştır. Aralık 2006 yılında ise Gameforge firmasınca satın alınmıştır ve ilk dili ise Almanya'da beta biçiminde açılmıştır. Bu durum da bahsedilen oyunun Avrupa içerisinde ilk sunucusu olma özelliğini beraberinde getirmiştir. Mayıs 2007 tarihinde betadan çıkarak on yedi farklı dilde çevrilerek yayına geçmiştir. Avrupa'da genel olarak 58.000.000 civarında aktif kullanıcı ile dünya üzerinde toplamda 150.000.000 şeklindeki kullanıcı sayısına sahiptir. 2007 yılının Mayıs ayında ise ücretlendirmeler düzenlenmiştir ve micropayments adı verilen sistem etkinleştirilmiştir.

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Metin2 Oyunu Hangi Firmaya Aittir?

Metin2 oyunu, 31 Mart 2009 tarihinden itibaren Kuzey ABD yönetiminde olan Z8Games'e devredilmiştir. 3 Eylül 2009 tarihinde ise Singapur yönetimi olan TEC- İnteraktif'e geçmiştir. Bu kapsamda şimdiki güncel hali GameForge 4D şeklindeki yayımcısına ait olmaktadır.

Metin2 Oyununun Konusu ve Amacı Nedir?

Metin2 oyununun temel konusu üç tane büyük imparatorluğun birbirleri ile savaşını içeren bir çeşit Uzak Doğu hikâyesi olmaktadır. İlk olarak yalnızca hayvan veya bitki hayatı mevcut olmaktadır ve bir tane Metin taşı gelerek vahşi yaşamı kırmıştır. Böylece bahsedilen üç imparatorluğun mevcut sınırlarını çizmiştir. Oyunda esas amaç ise savaşıp imparatorluğunu geliştirmektir.

Metin2 Biyolog Görevleri Nasıl Yapılır?

Metin2 oyununda Biyolog Chaegirab adı verieln mekanizma 1. Köy içinde ve köyün yakın çevresinde bulunmaktadır. Toplamda on görevin sekiz tanesini bu alandan alabilmek mümkün olmaktadır. Bu görevler ile karakterlere kalıcı ekstra bonuslar vasıtası ile güç katma imkanı yer almaktadır. Görevler ise günlük olarak teslim edilmektedir. Biyoloğa verilen eşyaların kalitesine bakılarak bu eşyalar biyolog tarafından kabul edilir veya reddedilir. Biyolog görevleri 30 level içinde başlamaktadır ve 94 level boyunca ilerlemektedir. Son olarak 94 levelde ise biyolog görevleri son bulmaktadır. Bu kapsamda bahsedilen görevlerin yapılmasının ardından karakterlere kalıcı olarak pek çok bonus verilmektedir. Bu bonuslar aracılığı ile karakterler normal seviyesinden çok daha kuvvetli olacaktır.

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Metin2 Biyolog Görevleri Nelerdir?

Metin2 biyolog görevleri kapsamında çok sayıda görev yer almaktadır. Bu görevler kullanıcının gelmiş olduğu levele göre değişiklik göstermektedir. Biyolog görevlerinden birkaç tanesi şu şekilde ifade edilmektedir:

seviyedeki biyolog araştırma görevine bakıldığında; Ork Dişi (x10 tane ) ve Jinunggyi’nin Ruhtaşı şeklindedir. seviyedeki biyolog araştırma görevine bakıldığında; Lanet Kitabı (x15 tane) ve Tapınağın Ruhtaşı şeklindedir. seviyedeki biyolog araştırma görevine bakıldığında; Şeytan Hatırası (x15 tane) ve Sagy’nin Ruhtaşı seviyedeki biyolog araştırma görevine bakıldığında; 4- Buz Topu (x20 tane) ve Aurtumryun’un Ruhtaşı

Biyolog Görevleri Nasıl Hızlı Geçilir ve Biyolog Görevleri Kaç Saatte Bir Verilir?

Biyolog görevleri esasen Biyolog olan Chaegirab’dan alınmış sekiz araştırma görevi ve aynı zamanda Seon-Pyeong’tan alınmış iki araştırma görevi olmaktadır. Toplamda on tane görev bulunmaktadır. Kullanıcılar, araştırma görevi biri bitirmemiş ise araştırma görevi ikiye geçememektedir. Bu nedenle kullanıcıların bu görevleri doğru bir şekilde yapması gerekmektedir. Biyolog görevleri 24 saat aralıklar ile birer tane olmak koşulu ile kullanıcılara verilmektedir.