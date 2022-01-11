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Metin2 at görevleri nelerdir, nasıl yapılır ve alınır? At görevleri kaç saatte bir yapılır

#Metin2#Görev#At
Metin2 at görevleri nelerdir, nasıl yapılır ve alınır At görevleri kaç saatte bir yapılır

Oyun sektöründe büyük yankı uyandıran içeriklerden biri metin2 oyunlarıdır. Son zamanların en beğenilen oyun görevlerinin tamamı metin2 oyunu içerisinde yer almaktadır. Oyuncular kendi istedikleri tarzda oyunu yönetme imkanına sahiptir. Metin2 oyunu hakkında bilgi edinmek ve oyun görevlerini araştırmak isteyen kişiler internet sistemini kullanarak bilgilere erişim sağlamaktadır. Metin2 at görevlerinin tamamını sizler için derledik.

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Metin2 at görevlerini öğrenerek görevleri yerine getiren kişiler yüksek puan toplayarak bir sonraki oyun aşamasına geçmektedir. At görevlerini yerine getirebilmek için oyuncunun belirli şartları tamamlaması gerekmektedir. At görevleri için ilk olarak oyuncunun bir ata sahip olması gerekmektedir. Ardından tüm görevler sırası ile oyun içerisinde açılmaktadır.

 Metin2 At Görevleri Nelerdir?

 Metin2 at görevlerine ulaşmak için oyuncular ilk olarak bir at satın almaktadır. Bu at görevleri sırasıyla oyun görevlerinde yer almaktadır. Verilen görevi yerine getiren oyuncular bir sonrası levele ulaşmaktadır. At görevlerinde ilk level görevi yabani okçular arasında 20 kişiyi öldürmedir. Ardından level 2'den level 10'a kadar haritada gösterilen yere gidilmektedir. Haritada belirtilen yere gidilme noktasında herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Görevleri sırasıyla yerine getiren kişiler level 11'e geçtikten sonra 100 adet yılan ya da akrep okçuyu öldürerek oyuna devam etmektedir.

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 Metin2 At Görevleri Nasıl Yapılır ve Alınır?

 Metin2 at görevleri belirtilen şekilde yapılmaktadır. Her level için zaman kısıtlaması bulunmadan oyuncular görevleri yerine getirmektedir. At görevlerinde haritada gösterilen noktalara gidilmektedir. Bu görevleri tamamlayan kişiler bir sonraki aşamaya geçmektedir. At görevlerini almak isteyen kişilerin ilk olarak bir adet ata sahip olmaları gerekmektedir. At satın alabilmek için oyuncular 25.levele başarı ile ulaşmaktadır. Oyuncunun üzerinde bulunan en az 1 madalyon at sahip olabilmek için yeterlidir. At görevi almak için atın seviyesi de 20 ya da daha üst seviyesi olması gerekmektedir.

 Metin2 At Görevleri Kaç Saatte Bir Yapılır?

 Metin2 oyunu içerisinde en çok tercih edilen bölümlerden biri at görevleridir. Oyuncular at görevlerine ulaştığı zaman hızla level atlamaya başlamaktadır. At sahip olabilmek için ilk şart oyuncunun 25.levele adım atmasıdır. Verilen görevleri yerine getiren kişiler toplamda 12 saat boyunca beklemektedir. At görevleri 12 saatte bir yapılmaktadır. 100.00 yang sahibi olan oyuncular atını seyisten teslim almaktadır. Oyun içerisinde başarı göstermiş kişiler 25.levele geldikleri zaman en az 1 adet madalyona sahip olmaktadır. Bu madalyon ile at satın alma işlemleri tamamlanmaktadır.

 

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#Metin2#Görev#At

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