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Methetmek ne demek, ne anlama gelir? Methetmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Methetmek#İltifat Etmek#TDK
Methetmek ne demek, ne anlama gelir Methetmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''medh'' ve ''medih'' şeklinde yazılan methetmek kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Methetmek, bir kişinin üstün niteliklerini, meziyetlerini ve takdire şayan özelliklerini ön plana çıkarmak, bu özellikleri beğendiğini belli edecek şekilde davranmak demektir.

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Methetmek ne demek, ne anlama gelir? Methetmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

 Methetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Güzelleme yapmak 2- Yüceltmek 3- İltifat Etmek 4- Kompliman Yapmak

 5- Taltif Etmek 6- Alkış Tutmak 7- Pohpohlamak 8- Sırtını Sıvazlamak

 9- Sena etmek 10- Koltuklamak

 Methetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Methetmek birinin karakteristik özelliklerini ve başarılarını övmek anlamına gelir.

 Divan edebiyatında padişahı, veziri ve devletin ileri gelenlerini methetmek için kaleme alınan mazmun eserlere kaside ya da methiye denir. Fahriye ise kasidede şairin kendini övdüğü kısımdır.

 Methetmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Övgü anlamına gelen metih ile yardımcı fiil olarak kullanılan etmek sözcüğü anlamca kaynaşmıştır. Bu nedenle kelimenin ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

 Methetmek - Doğru Kullanım

 Medhetmek - Yanlış Kullanım

 Meth etmek - Yanlış Kullanım 

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 Methetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Eleştirmenler ve okurlar tarafından sürekli methedilen bir yazarın, başka kitaplardan intihal yaptığı ortaya çıktı.

 2- Bu kadar methedilmek beni hem utandırıyor hem de gururlandırıyor.

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#Methetmek#İltifat Etmek#TDK

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