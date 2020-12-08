Meteoroloji Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Meteoroloji Mühendisleri, en doğru hava tahminlerini yapabilmek için iklim, sıcaklık ve yağış kayıtlarını tutarak analiz yapar.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Meteoroloji Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu bölümü başarı ile bitiren kişiler “Meteoroloji Mühendisliği Lisans diploması” alarak meteoroloji mühendisi ve meteorolog olarak çalışma hayatına başlar.

Meteoroloji Mühendisliği Nedir?

Meteoroloji mühendisleri, iklim, hava ve sıcaklık koşullarını göz önünde bulundurarak hava durumu ile ilgili analiz yapar. Aynı zamanda bu mühendisler küresel ısınmanın nedenlerini ve sonuçlarını da inceler. Meteoroloji Mühendisleri, atmosfer ile ilgili elde ettikleri verileri derleyerek bilimsel kavramları ve son teknolojiyi kullanarak yorumlar.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Meteoroloji mühendisliğinin amacı, hava tahminlerini günlük hayata uyarlayarak doğru ve yerinde tahminler yapabilmektir. Meteoroloji mühendisleri, iklim değişikliği, hava kirliliği, programlama, risk analizi, hidroloji ve afetlerle mücadele alanında çalışma yapar.

Meteoroloji Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Meteoroloji mühendisleri, çalıştığı kuruma bağlı olarak meteorolojik verilerin analizi, meteorolojik raporların hazırlanması ve mühendislik hesaplamalarının yapılmasında önemli rol oynar. Meteoroloji mühendisleri, pek çok kamu kurumunda ve özel sektörde çalışma imkanı bulabilir.

Meteoroloji Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Meteoroloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı üniversitelerde meteoroloji mühendisliği bölümünde hazırlık sınıfı okutuluyor. Bu bölüm sayesinde öğrencilerin mesleki terimlerinin İngilizce karşılığının bulunması amaçlanıyor.

Meteoroloji Mühendisliği Okumak için Ne Gereklidir?

Meteoroloji Mühendisliği okumak isteyen kişilerin öncelikle TYT, YKS ve AYT sınavlarından yeterli puanı alması gerekir. TYT Sınavı’ndan baraj puanı olan 150 ve üzeri puan almanız ve alan sınavlarına girmeye hak kazanmanız gerekir. Bu bölümü okuyacak kişilerin sayısal derslere ilgisi olması gerekir.

Meteoroloji Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Meteoroloji Mühendisliği öğrenimi, Türkçe verilen bir eğitimdir. Fakat bazı üniversitelerde İngilizce hazırlık sınıfı okutularak öğrencilerin meslekleri ile ilgili İngilizce terimleri öğrenmesi sağlanır.

Meteoroloji Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Meteoroloji Mühendisliği, sayısal puan türüne göre öğrenci kabul eder. Bu bölümü okuyacak olan kişilerin sayısal derslerde başarılı olmalı, analitik düşünme yeteneğinin gelişmiş olması gerekir.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Meteoroloji Mühendisliği bölümünde 4 yıl okutulan bir bölümdür. Bu eğitimin birinci yılında temel mühendislik dersleri, fen bilimleri, matematik, bilgisayar programlama ve bilim dersleri gösterilir. İkinci yılda ise, temel mühendislik dersleri ve alan dersleri gösterilir.

Eğitimin 3. ve 4. yıllarında ise, iklim, iklim modellemesi, meteoroloji, hava kirliliği, hidroloji, rüzgar ve güneş enerjisi gibi uzmanlık gerektiren derslerin okutulması sağlanır. Meteoroloji Mühendisleri için en önemli dersler ise; Dinamik meteoroloji, Atmosfer bilimlerine giriş, olasılık ve istatistik, bilgisayar ve programlamaya giriş, Hidroloji, Atmosfer termodinamiğidir.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Meteoroloji Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler kamu ve pek çok alanda iş bulma imkanı yakalıyor. Meteorologlar, çalıştığı kuruma bağlı olarak hava tahminleri yapar, iklim, sıcaklık ve hava koşullarının analiz edilmesini ve rapor haline getirilmesini sağlar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Meteorologların en çok görev aldığı iki kurum; Devlet Su İşleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’dür. Bu kurumlara girebilmek için KPSS’den yeterli puan almanız gerekir. Aynı zamanda bu bölümden mezun olanlar Yenilenebilir Enerji Şirketleri, Afet Koordinasyon Merkezleri, Belediyelerin Afet Koordinasyon Merkezleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Çevre Müdürlükleri, Sigorta Şirketleri, Tarım Sigortaları, Elektrik Dağıtım Şirketleri, Temiz Hava Merkezleri, Televizyon Kanalları gibi alanlarda çalışma imkanı bulur.

Meteoroloji Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Çevre Müdürlükleri

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Üniversiteler ve bazı araştırma ve planlama örgütlerinde

Tarım Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü

Rüzgâr ve Güneş Enerji, Hidrolik ile ilgili yenilenebilir enerji şirketleri ve devlet kuruluşları gibi pek çok alanda çalışabilirler.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ülkemizde Meteoroloji Mühendisliği Bölümünün yer aldığı iki üniversite bulunuyor. Bunlar ise; İstanbul Teknik Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi’dir.