Metaverse dersine ilgi büyük

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2021-2022 yılı Bahar döneminde başlayan derse farklı bölümlerden 331 öğrenci katılıyor. Metaverse dersinde hangi konular işleniyor, uygulama teknikleri nasıl, öğrenciler bu derste aradıklarını buldu mu sorularına yanıt bulabilmek için YTÜ’de bir derse misafir olduk. Sanal dünyayı öğrencilerle deneyimledik. Üniversitenin sanal kampüsünde gezintiye çıktık.

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Ders öncelikle teorik bilgilerle başladı. İnternetin hayatımıza girişinin ilk gününden bu yana gelişim aşamalarının işlendiği ders sanal gerçeklik teknolojilerinin anlatılmasıyla devam ederken, VR gözlük teknolojisinin tarihsel süreci de masaya yatırıldı. Sıra uygulamaya geldiğinde öğrencilere cardboard adı verilen ilkel mobil VR gözlükten sonra üstün teknoloji VR gözlükler sunuldu. ‘Meta’ dünyasına ilk kez giriş yapan öğrencilerden bazıları heyecanlanırken bazıları da sanal gerçeklik hissiyatından ürperdi. Biz de Rec Room adı verilen uygulamadaki avatarı yönetip bir asansörle binanın çatısına çıkıp uçma hissini ilk kez tecrübe ettik.YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr Ertan Toy bu yıl ilk kez verdiği dersin detaylarını şöyle anlattı:

GELECEKLE TANIŞMA DERSİ

Metaverse basit bir tanımla fiziksel dünyada yaptığımız etkileşimleri sanal dünyada yapabileceğimiz bir imkan sunan ve hatta gerçek dünyada yapılması mümkün olmayan şeyleri de yapabileceğimiz bir platformlar bütünü. Dünya devi şirketlerin bu alana yatırım yapmasıyla ve burada bir ekosistemin kurulmasıyla böyle bir ders verme ihtiyacı duyuldu. Daha önce verdiğimiz genişletilmiş gerçeklik dersimize blokzincir teknolojisini entegre ederek bir ders yapısı oluşturduk. Müfredat metaverse kavramının içerdiği tüm alanların genel bir özeti. Bu dersi alan öğrencilerimiz metaverse dünyasının üstünde inşa edildiği platformların temelini algılamış oluyor. Bu bir gelecekle tanışma dersi. Metaverse hakkında çok fazla dezenformasyon var. Bu konuda internet kaynaklarını dikkate almak çok doğru değil. Biz akademik veri ve kaynakları esas alıyoruz.

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ÖĞRENCİLER DERS İÇİN SIRAYA GİRDİ

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın talebi üzerine metaverse dersi açmak çalışmaya başladık ve uygulamanın da içinde olduğu küçük bir ders kurguladık. Ancak derse ilgi sürekli arttı. 50 öğrenciyle başladık şimdi 331 öğrencimiz var. Onların bu ilgisini merak olgusuna bağlıyorum.

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Daha önce VR gözlük kullanmamıştım, tahmin ettiğimden çok daha gerçekçiydi. Okulun kampüsünde gezdim sınıflara girdim etrafa bakındım ve ok atma deneyimim oldu. Attıktan sonra bitirmek istediğimde gerçek hayattaki gibi elimdeki oku bir yere bırakmam gerektiğini farkettim.

Gizem Yavuzyılmaz Endüstri Mühendisliği 2’inci sınıf: Alanımdan uzak olsa da merakım olduğu için seçtim. Kripto ile de çok ilgiliyim. Teknolojinin ne kadar geliştiğini görüyoruz bu derste ve bize gelecek için ışık tutuyor.

Ozan Karagören İktisat Fakültesi 1’inci sınıf : Farklı bir deneyimdi. Gözlüğü taktığımda sanal alemde bir asansöre bindim ve o asansörle binanın en üst katına çıktım. Asansörün kapısı açıldığında önümde bir tahta ve karşımda bir şehir vardı. Kendimi o tahtadan aşağı bırakmadan önce sanki gerçekten bir uçurumun kenarındaymış gibiydim. Derse gelmeden önce böyle bir deneyim yaşayacağımı bilmiyordum.

İlk defa böyle bir şey yaşadım. Gerçeklik algımı tamamen kaybetmiş gibiydim. Kampüste gezdim ve ilk başta biraz korktum. Bundan sonrası için korkacağımı sanmıyorum. Bu dersi alarak geleceğe yatırım yapıyoruz.